Casi una semana después de que una denuncia interpuesta en un cuartel de la Guardia Civil alertara de la situación de posible desamparo de dos menores, hijos de la joven víctima de abusos sexuales por los que está condenado a cinco años de prisión el exmarido de Mónica Oltra, la Guardia Civil ha localizado esta mañana a los pequeños, un bebé de menos de un mes y medio y el otro de 16 meses, en un domicilio de una localidad de la provincia de Valencia.

Los agentes, que ya habían sido informados de su ubicación, han comprobado que los niños se encuentran en buen estado de salud y que su integridad física no corre peligro, que desde el momento en el que se puso la denuncia era la prioridad, dados los graves hechos que se relatan en la misma.

Tras comprobar que se encuentran aparentemente bien junto a sus padres y unos familiares, en un domicilio con luz y agua, la Guardia Civil ha tomado fotografías del lugar, que incluirán en su informe. Este será remitido a la Fiscalía de Menores, que tramita el expediente abierto por la posible desprotección de los hijos de la pareja de jóvenes, de veinte años y que han crecido a su vez en centros de menores.

La investigación sobre el contenido de la denuncia que dio pie a esta búsqueda todavía está abierta, según han indicado las fuentes consultadas por este periódico, para determinar la realidad de los hechos que se relatan en ella. Entre otras circunstancias se hace referencia a que el mayor de los hijos dio positivo en cocaína hace unos meses tras ser llevado al centro de salud de Paterna con fiebre alta, hecho que reconoció la propia madre, y que ahora atribuye a que se lo contó la denunciante, ya que ella no estuvo presente y que esa circunstancia es falsa.

La Guardia Civil también está analizando el material documental aportado por la denunciante y los lugares en los que habría estado pernoctando la pareja junto a sus hijos desde que la joven dio a luz a su segundo hijo el pasado 12 de julio. Nada más nacer se le hicieron pruebas de tóxicos en orina al recién nacido -lo cual no es habitual a no ser que haya antecedentes-, pero el bebé dio negativo a todas las sustancias.

“Temo que me quiten a los niños, que los separen de mí, no quiero que pasen por lo mismo que yo he pasado”, confesó la víctima de Luis Eduardo R. I. a Levante-EMV, diario que pertenece al grupo Prensa ibérica al igual que este medio, este pasado fin de semana cuando estaba siendo buscada por la Guardia Civil. La joven, que en ese momento decía “sentirse utilizada” por aquellos que la habían ayudado hasta ese momento y que una vez lograda la dimisión de Mónica Oltra “la habían dejado tirada”, ha vuelto a retomar las relaciones con su letrado José Luis Roberto, quien ha anunciado que va a seguir representando a la víctima en el procedimiento que se dirige contra la exvicepresidenta del Consell y otros trece investigados, la mayoría de ellos cargos de la Conselleria de Políticas Inclusivas que dirigía, por haber tratado de ocultar presuntamente los abusos a la menor tutelada y haber realizado un “informe parajudicial” para supuestamente desacreditar a la víctima. Hechos presuntamente delictivos por los que tendrá que declarar como investigada Mónica Oltra el próximo 19 de septiembre.