Laura Semper: «La lengua de signos debería enseñarse en los colegios»

¿Cómo entró en contacto con la lengua de signos? ¿Tiene alguien cercano de la comunidad sorda?

No, no, no tengo ningún familiar ni amigos cercanos sordos. Fue en una exposición que hubo en el Auditorio sobre personas con discapacidades, en la que podías montarte en una silla de ruedas para ver las dificultades que encuentran, y vi una chica que escribía en braille... esto último me llamó mucho la atención y comencé a interesarme primero por el braille y luego por la lengua de signos. Me enteré que en las casas de juventud había cursos de lengua de signos y me apunté.

¿Y cómo surgió la idea de signar canciones y por qué canciones?

La actuación final de mi primer curso estudiando lengua de signos consistía en signar una canción. Yo, además, aunque estudié biología y trabajo en un laboratorio, siempre he tenido una vertiente artística que me ha llevado a cantar, bailar y actuar. Así que, después de ver el resultado de ese ejercicio de clase, me planteé seguir con ello y unir las dos facetas, mi afición a cantar y la lengua de signos.

Volviendo a las clases de las casas de juventud. Aquellas primeras canciones sueltas dieron paso a un musical completo, que por cierto pusieron en escena ayer mismo en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter ¿Cómo fue el salto?

Sí, cuando ya llevábamos tres o cuatro cursos nos aventuramos a montar un musical. Es una obra que no solo va destinada a las personas sordas, sino que la puede seguir cualquiera pues las canciones, lógicamente, se escuchan, y también los diálogos. Se titula Abriendo ventanas y, dado que su puesta en escena lleva un gran trabajo pensamos que era una pena que se quedara solo en una actuación de fin de curso y que debía de verla cuanta más gente mejor para dar visibilidad a la lengua de signos y al colectivo de personas sordas. Es el objetivo.

El siguiente paso fueron los tutoriales en las redes sociales en los que enseña a signar canciones ¿A quién van dirigidos?

Siempre he sido muy inquieta, por lo que me decidí a seguir signando por mi cuenta covers (versiones) de canciones que yo misma canto. Era una forma de obligarme a seguir aprendiendo. Y, además, poder enseñar. No quiero que se me tome por profesora, sino que intento aprovechar mis conocimientos para enseñar vocabulario y ayudar a quien está aprendiendo. En Youtube (canal cocktail LíDS) hago covers de canciones, y también en Tik Tok (@labrujapirujalau) enseño vocabulario.

¿Qué le ha aportado la lengua de signos y por qué animaría a la gente a aprenderla?

La lengua de signos es para mí una experiencia maravillosa, es muy bonita y cada vez que la veo siento emoción. Me ha dado la oportunidad de tener un canal para comunicarme con personas con las que de otra forma hubiera sido complicado, al fin y al cabo es una lengua y poder comunicarte con personas sordas es romper una barrera para ti y también para ellos. Por eso animo a la gente a aprenderla. Amplía la mente y el conocimiento del mundo que tenemos a nuestro alrededor. Creo que en los colegios debería enseñarse, al menos de una forma básica, para que todos pudiéramos comunicarnos con las personas sordas, pues ser sordo no es una barrera, sino que existe un problema de comunicación. Y, sobre todo, mostrarles a esas personas un respeto que a veces falta.