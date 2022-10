Sucedió en la National Gallery de Londres. Dos ecologistas atentaron contra Los Girasoles de Van Gogh. Arrojaron el contenido de una lata de tomate contra el cuadro y pegaron sus manos con un adhesivo a la pared. Simbolizando así, además de una violenta iniciativa de protesta, un acto de resistencia pasivo contra las ideas, sistemas o gobiernos cuyas leyes de conservación del medio ambiente les han hecho rebelarse.

Las autoras del atentado fueron dos mujeres de la organización Just Stop Oil. Dicho grupo, operativo en varios países, se opone a que los gobiernos –en particular, el británico–, concedan nuevas licencias de extracción de petróleo o gas. No es la primera vez que sus miembros perpetran el terrorismo cultural contra museos y obras de arte. Lo hacen, han explicado las dos radicales que arrojaron sopa de tomate contra Los Girasoles de Van Gogh, para llamar la atención de la opinión pública. Eligieron ese cuadro por tratarse de «una obra icónica de un autor icónico».

Nada mas atacar el lienzo, una de las belicosas ecologistas, Phoebe Plummer, de 21 años, grabó este mensaje: «¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Qué nos preocupa más, la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y de la gente?» Su compañera, Anna Holland, también inglesa, de 20 años, no habló, limitándose a permanecer arrodillada con sus manos pegadas a la pared, junto a los chorretones de tomate que resbalaban por el marco de Los Girasoles.

Si Phoebe y Anne me preguntasen a mí qué me preocupa más, si la protección del arte o la del medio ambiente, les contestaría que la de la salud mental, pues la suya está claramente afectada por el virus de la intransigencia. Destrozar una obra artística para reivindicar una determinada política obedece a un mecanismo patológico que debe ser tratado y corregido. Mucho más daño que a los amantes del arte o al propio Van Gogh estas dos trastornadas lo han causado al ecologismo. Ningún defensor cabal del medio ambiente –aunque la mayoría de organizaciones hayan guardado silencio sobre la agresión en la National Gallery– debería apoyar estos métodos, la violencia para alcanzar una paz medioambiental.

¿Cuál será la próxima obra maestra que esta clase de ecologilocos ataque? . H