¿Qué es el Comando Igualdad y cómo surgió ‘La Revolución feminista en las aulas’?

Es un proyecto en el que jóvenes con conciencia feminista y con formación entran en contacto con otros jóvenes para fomentar el espíritu crítico hacia el machismo. Con el paso del tiempo, el comando ha ido creciendo y cada vez nos llaman de más sitios para hacer intervenciones. Cuando el Comando cumplió 10 años, nos pareció interesante contar la experiencia en un libro y ocupar un espacio que en la literatura feminista no estaba bien completado. Se trata de un manual para profesores, alumnos y familias sobre la educación afectivo sexual, con códigos QR que permiten profundizar en cada tema.

Escenas como la del colegio mayor donde unos jóvenes gritaron 'putas' a otras estudiantes, ¿demuestra que aún hay un largo camino por recorrer?

Sí, efectivamente. Es muy triste que esto acontezca y que los chicos y las chicas insultadas se lo tomen como una broma.

¿Es más difícil de que los mensajes contra el machismo penetren en los centros privados?

Sí, porque mayormente están asociados a una formación religiosa que quiere mantener el estado de las cosas y que las mujeres sigan sometidas a la cultura patriarcal. Por eso la educación en igualdad no solo no se difunde, sino que se ataca y se cuestiona. Aunque en muchos colegios religiosos y privados está habiendo una contestación, cada vez más amplia, de chicas que no quieren someterse a esos mandatos.