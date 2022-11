Trabajar con las comunidades locales es la mejor manera de avanzar en el saneamiento del agua a nivel global y evitar así la muerte diaria de 800 niños menores de cinco años por diarreas asociadas al consumo insalubre, según los especialistas en esta materia. Dentro de la lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados para 2030, la meta número seis es "garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" y, precisando aún más, "garantizar retretes seguros para todos".

Carlos Garriga, director de la Fundación We Are Water, reconoce que se trata de una meta "complicada de conseguir" para esa fecha. Desde 2013, la ONU celebra en noviembre el Día Mundial del Retrete con el objetivo sensibilizar sobre los 3.600 millones de personas que, según los cálculos, no pueden acceder a un retrete seguro en el mundo y los 494 millones que continúan defecando en cualquier lugar al aire libre, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

Los más vulnerables

En un reciente foro dedicado al sector bajo el título de 'Haciendo visible lo invisible', Garriga subrayó la "especial vulnerabilidad" de niñas y mujeres, que "muchas veces esperan todo el día hasta que sea oscuro y nadie las vea para ir al baño", con los riesgos de seguridad que ello implica.

De hecho, la falta de letrinas es la principal causa de abandono escolar de las niñas en países menos desarrollados, sobre todo cuando llega la menstruación.

Otro problema es el de los refugiados y desplazados por la violencia de conflictos armados, la crisis climática o en busca de una mejor situación económica.

El director general de la organización humanitaria World Vision España considera el acceso al agua, el saneamiento y la higiene "uno de los derechos clave" en el contexto de "conflictos armados, asentamientos de desplazados y campos de refugiados".

Una opinión con la que coincide la responsable del departamento de proyectos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, Karmele Sáez.

Resaltó que 1 de cada 78 personas del mundo se han visto forzadas a abandonar sus hogares y estimó en "más de 100 millones de personas" las que viven desplazadas "a causa de la violencia y los desastres naturales, acrecentados por el cambio climático".

Finalmente, el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, incidió en este foro en la vulnerabilidad de los menores, a los que describe como "el grupo más susceptible a las enfermedades transmitidas por el agua".