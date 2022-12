Extremadura cuenta con el primer laboratorio acreditado en España para analizar cannabis medicinal y cáñamo industrial, y ese paso se considera clave para impulsar un sector que se trabaja ya como posible complemento del cultivo del tabaco en la comunidad, con la vista puesta en el futuro a que lo releve. Tras dos años y medio de trabajo, el laboratorio del Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Cetaex) ha obtenido e reconocimiento que avala su capacidad para llevar a cabo "análisis inviolables que nos permiten ejercer de autoridad de control", subrayó este jueves José Luis Llerena, director del general de Cetaex.

Ctaex y la Junta ya trabajan en un proyecto piloto para que el cultivo de cáñamo rote con el de tabaco

La entidad asentada en Extremadura es la primera del país en ensayar el análisis cuantitativo por cromatografía de líquidos para la flor del cannabis medicinal, flor del cáñamo industrial y también para derivados de cáñamo industrial como el aceite y el extracto. Eso supone que desde el pasado 31 de octubre, cuando se les confirmó la acreditación, pueden analizar en su laboratorio desde la flor de cannabis medicinal, hasta el aceite, el extracto y flor para cáñamo industrial. "Este laboratorio es una garantía para impulsar el desarrollo de sector del cáñamo en Extremadura y en especial para dar garantías al sector farmacéutico, que es donde está el valor añadido del cáñamo . Tenemos todas las herramientas para implantar algo con mucho 'Know how' (conocimiento) en Extremadura", insistió Llerena.

El cultivo del cáñamo (se deben utilizar semillas certificadas y con un contenido de THC inferior al 0,2%) tiene aplicaciones para producir cuerdas, textiles, bioplásticos, biocombustibles, papel y materiales de construcción; pero también para usos medicinales, o para la elaboración de cosméticos y piensos. Pero lo cierto es que el sector y su cultivo, no acaba de despegar, "por las restricciones que sigue imponiendo la ley", reconoció Llerena. Las solicitudes para cultivar, eso sí, han ido creciendo en los últimos años, según los datos de la Consejería de Agricultura. Las solicitudes para cultivar cáñamo en 2021 multiplicaron por 10 las hectáreas que se pidieron en 2018, aunque la cifra global no superó las 160 (son solicitudes para sembrar que luego se pueden usar o no).

Proyecto de futuro

Ayer se presentó la nueva acreditación del laboratorio de Cetaex, en un acto con el director general de Política Comunitaria, Javier Gonzalo Langa, que puso en valor ese laboratorio para impulsar un sector en el que Cetaex, la Junta de Extremadura y Cetarsa van a trabajar ya en un proyecto piloto para sembrar cáñamo en la próxima campaña tabaquera con el fin de que se convierta en un cultivo de rotación con el tabaco.

El director general señaló que se está trabajando para que eso sea posible en la norma de producción integrada del cáñamo, según recoge la Junta en una nota; y recordó que el gobierno regional ha respaldado la creación del Polo Tecnológico del Cáñamo, para dar visibilidad a este cultivo en el que se ve "un futuro importante", según recogen.