10 euros. Es el coste de cada papeleta para participar en el sorteo de la Gran Cesta de Calamocha, con regalos valorados en 500.000 euros. Un precio al alcance de prácticamente todos los bolsillos pero que, posteriormente, en el caso de resultar agraciado, hay que declarar a Hacienda. De hecho, el ganador está obligado a tributar el correspondiente porcentaje del IRPF. Un 40% aproximadamente, dependiendo de la CCAA.

Si no lo hace, tendrá serios problemas que empañarán su alegría por recibir este regalo navideño, como le sucedió hace unos años a a Víctor Brun, el ganador de la macrocesta que el restaurante de Calamocha (Teruel) sorteó en el 2014. Brun afirmó que desconocía que debía tributar por este premio y, al cabo de un tiempo, Hacienda le notificó que tenía que pagar más de 100.000 euros por no haber abonado los impuestos correspondientes a tiempo. Y no contaba con liquidez para asumir la deuda. En este caso, para Brun resultó ser un regalo envenenado.

Lingotes de oro, plata y platino

Sin embargo, para que no suceda esta situación, uno de los premios de la supercesta son varios lingotes de oro, plata y platino valorados en 210.910,76 euros, con el fin de que los agraciados hagan frente sin problemas a los gastos derivados de la rifa.

Precisamente, es la formula que utilizará la familia de Castellón ganadora del sorteo del 2022, como explicó una de sus integrantes a Mediterráneo. "Con la parte de los lingotes asumes de sobra el gasto de Hacienda", aseguró.

Además, los integrantes de la misma, residentes en Sant Joan de Moró y Castelló, decidieron no hacer uso de todos los productos que forman el premio, más de 100, entre los que destacan dos coches -uno de ellos de alta gama-, dos motos, jamones y otros ibéricos, viajes, vino, champagne y otras bebidas y todo tipo de alimentación gourmet.

Tenían claro que que "nadie de la familia necesitaba los dos vehículos" (uno de ellos un BMW X6 X Drive 30D valorado en 112.622,01 euros) ni las dos motocicletas, una de ellas una Harley-Davison, por lo que escogieron la opción que les pareció más idónea: "Fuimos al concesionario y nos dieron su valor en metálico, nunca es el mismo, pero eso no quita que fuera un pellizco", comentaron. Les quedan muchos más para disfrutar.

Los regalos más destacados

Coche Mini Cooper John Cooper Works (valorado en 51.450 euros)

Coche BMW X6 (112.622 euros)

Moto Harley Davidson Pan America (17.690 euros)

Moto Lambretta V 125 Special Fles Weib (3.690 euros)

19 series de Lotería (3.800 euros)

Oro (174.900,70 euros)

Plata (15.467,98 euros)

Platino (20.542,07 euros)

Thermomix (1.399 euros)

TV Sony (2.999,99 euros)

Viaje Dubái y Maldivas (15.450 euros)

Lote de 8 jamones ibéricos, 3 latas de lomo y 3 latas de presa ibérica, todo ello de bellota 5J (4.670 euros)

Experiencia de fin de semana Entrecabritos (2.393,60 euros)

Viaje a Tenerife más experiencia en parapente (2.824 euros)

Minitractor John Deere X107 (3.388 euros)

Bicicleta Pinarello Prince T/56 Force Etap AXS (5.825 euros)

De hecho, los anteriores organizadores defendieron que, a excepción de ese año, los ganadores nunca han tenido ningún problema para con Hacienda o se han visto afectados económicamente por percibir tales premios. Ellos les informan de sus obligaciones legales y se les hace entrega del certificado de la retención previa practicada por los organizadores del sorteo.

De hecho, el importe que se integra en su base imponible IRPF es de 500.000 euros (valor del premio que se recibe y considerado una retribución en especie), más unos 114.000 euros de ingreso a cuenta como consecuencia de la retribución en especie. Este último importe lo ingresa en la Hacienda Pública la empresa organizadora del sorteo.

Premio repartido en lotes

Y la actual gerencia del establecimiento recuerda que el premio de la supercesta, que recayó en el boleto del sorteo que coincidió con el número 5490, agraciado con el primer premio de la Lotería de Navidad 2022, finalmente se ha repartido en 12 lotes de un valor similar (para los 12 adultos de la familia de Castellón), que deberán declararlos posteriormente, según el valor de su patrimonio, ya que los organizadores ya han abonado el ingreso en cuenta, un 19% aproximadamente.

Es decir, una fórmula idónea para que la familia castellonense pueda disfrutar de los numerosos regalos sin que Hacienda les borre la sonrisa. Por ello, no descartan volver a jugar al sorteo que organiza cada año el restaurante Mariano de Calamocha (Teruel).