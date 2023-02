Las protestas de los médicos privados a costa de las tarifas que cobran por consulta comienzan a dar sus frutos. El malestar de los facultativos no cesa. Este viernes, en el Colegio de Médicos de Madrid, han vuelto a denunciar que, frente al crecimiento de las ganancias de los grupos hospitalarios y las compañías de seguros, los baremos que perciben siguen congelados desde hace años y las tarifas que cobran por consulta, son irrisorias. "Somos el eslabón más débil de la cadena", han criticado. En Sevilla, donde arrancaron los paros y ya se han suspendido miles de consultas en tres semanas de paros, los facultativos han tenido el primer contacto con las principales aseguradoras que se han comprometido a estudiar las propuestas de mejora. Pero, mientras no se firmen acuerdos, seguirán con sus movilizaciones, advierten.

Bajo el título de 'Desafíos de la sanidad privada' el tema se ha vuelto a poner sobre la mesa en Madrid, en la sede del Colegio de Médicos, con la presencia de su presidente, el doctor Manuel Martínez-Sellés que arrancó la jornada y aludió al "momento difícil" que se está viviendo, en materia sanitaria, tanto en el ámbito público como en el privado. En el sector privado, dijo, "llama la atención que los baremos lleven décadas sin actualizarse" al tiempo que pedía "reconocimiento" para los facultativos cuya labor es "muy desconocida tanto en pacientes ambulatorios como en ingresados". Pidió "una retribución digna y condiciones que permitan una buena calidad asistencial".

"Estamos hartos. Nos imponen los baremos, pero también otras condiciones, como dónde debemos ver a los pacientes", señala el doctor Alcibar

El doctor Ignacio Guerrero, presidente de UNIPROMEL (Unión Médica Profesional), que lidera las movilizaciones y lleva años cargando contra las cláusulas de las aseguradoras, ha vuelto a repetir: "Si las compañías no se sientan a negociar, que se atengan a las consecuencias". En la misma línea, se han pronunciado el resto de sus compañeros. José Luis Alcibar, representante nacional de la Sección de Médicos de Ejercicio Privado de la Organización Médica Colegial (OMC) ha señalado que la reclamación de los médicos -que llevan 32 años sin que las compañías de seguros actualicen los incrementos del IPC- son "dignas".

Puso en valor que hay 65.000 médicos en la sanidad privada española, el 20% de los colegiados. Casi un 95% son autónomos. El 25% trabajan en grupos hospitalarios, el 15% en consultas compartidas y un considerable porcentaje tienen consultas propias... "Estamos muy atomizados", ha dicho. Pero en algo coinciden: un 70% "se sienten maltratados por las aseguradoras. Estamos hartos. Nos imponen los baremos, pero también otras condiciones, como dónde debemos ver a los pacientes", señaló.

El poder de la sanidad privada

En el encuentro, se han expuesto muchos datos que dan idea de la situación de los facultativos en un sector que no ha dejado de crecer. Así lo explicó Esther Cordón Muro, vocal de Médicos de Ejercicio Libre del ICOMEM. "Hay que analizar la situación de la sanidad pública porque son vasos comunicantes, y los problemas que afectan a uno afectan al otro sistema", arrancó su intervención. Aludió al gasto sanitario privado en España, el 30% del total, lo que sitúa a nuestro país con una de las mejores cifras, tras Suiza y Portugal. Añadió: un 30% de las operaciones se hacen en el ámbito privado, más del 50% de hospitales están en este ámbito, el 32% de las camas...

"En cuatro o cinco años, ha habido un crecimiento de más del 20% en el sector privado. Madrid ha crecido muchísimo" ha dicho la doctora Cordón

La doctora Cordón detalló que, en los últimos 25 años, el desarrollo del sistema privado ha sido "muy importante". Habló de la actual concentración de grandes grupos hospitalarios y dijo que casi 12 millones españoles tienen un seguro privado de salud, incluyendo las mutuas. "En cuatro o cinco años, ha habido un crecimiento de más del 20%. Madrid ha crecido muchísimo en este sentido". Señaló que las pólizas de las aseguradoras crecen en volumen, pero no en precio. "Con lo cual, las compañías venden mucho, pero no suben el precio. Y al final, se transmite toda la presión al eslabón más débil de la cadena: el médico. Las compañías y los grupos ganan, pero el médico no ve como esas tarifas que les pagan se van actualizando".

Las aseguradoras se sientan

El doctor Guerrero, por su parte, habló de esa primera noticia positiva y aludió a Sevilla, donde ejerce como oftalmólogo. donde ha habido un primer contacto con las aseguradoras. En esta ciudad, arrancaron los primeros paros -ya llevan tres jornadas- y se han suspendido miles de consultas programadas por los facultativos privados. Una situación que ha hecho mover ficha a las compañías porque, en Málaga, han anunciado que, si no se llega a acuerdos, seguirán la estela de sus colegas sevillanos. Y, además, con información facilitada a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, por el doctor Guerrero, esos paros podrían extenderse por Madrid, La Rioja, Las Palmas, Cáceres..."Si esto sigue así, así las compañías no van a tener más remedio que sentarse a negociar. Es un problema de orden público sanitario. Esto ya no lo pueden parar", ha indicado el especialista.

En Sevilla, en las reuniones con las aseguradoras, informa el Colegio de Médicos, participaron los diferentes órganos colegiales andaluces, actuando como moderador el viceconsejero de la Consejería de Sanidad y Familias, Miguel Ángel Guzmán. A la primera toma de contacto ha asistido una gran parte de las principales compañías como Adeslas, Asisa, Sanitas, MEDIFIATC, MAPFRE, DKV, CASER y COSALUD. Del encuentro, Alfonso Carmona, presidente de los médicos sevillanos, ha manifestado que se desprende "un buen espíritu de colaboración y de diálogo". Todas las cuestiones planteadas por el colectivo serán objeto de estudio y de propuesta de mejora por parte de las aseguradoras pero el Colegio de Médicos de Sevilla "continuará con sus jornadas de protestas hasta que no se firmen los acuerdos pertinentes".

Como se ha dicho, el objetivo que se persigue con estas movilizaciones, que esta mañana de viernes se analizaron en Madrid, es reclamar la actualización de unos baremos congelados durante tres décadas, fundamentalmente porque no se han tenido en cuenta los incrementos del IPC anual, lo que ha supuesto una pérdida del 145% de las retribuciones de estos profesionales, en un contexto además de "insoportable y elevada inflación, aumento de los costes energéticos y del salario mínimo de los empleados", aseguran los médicos sevillanos que llevan semanas de protestas para denunciar las bajas tarifas -sobre 8 o 9 euros por una primera consulta de un médico general y en torno a 15, si es un especialista- que les pagan las aseguradoras.