Estas son las predicciones del horóscopo para este viernes, 10 de febrero, de los 12 signos del Zodiaco.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Sea práctico en su trabajo y no fuerce los acontecimientos. Acepte las cosas como son en sus relaciones amistosas y no cuestione a los demás si no quiere que todo vaya en su contra.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

En el terreno profesional es muy probable que deba hacer un profundo análisis de su situación. Aunque su economía está estable, será mejor no hacer compras importantes a plazos.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

No se crea más listo que nadie, aunque los acontecimientos y su deseo de triunfar le harán alcanzar el éxito profesional. En el terreno sentimental le compensará hacer concesiones.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

En su trabajo tendrá que solucionar algunas cosas antes de poder seguir avanzando. Será el promotor de una reunión improvisada que resultará muy divertida.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Deberá abandonar de momento un buen proyecto profesional. Su entusiasmo por la vida social podría desvanecerse cuando otras personas muestren su peor faceta. Tenga calma.

Virgo (23 agosto julio a 22 septiembre)

Debería enfocar los problemas de trabajo de forma realista pero positiva. Si sigue sus impulsos se aburrirá a solas. Será mejor que busque la compañía de sus amigos, que le animarán.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Confíe en su instinto para resolver un problema de trabajo ya que sus perspectivas laborales son mejores de lo que cree. Su día será excelente si supera un pequeño bache en casa.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Necesitará fijarse una misión definida o correrá el riesgo de dispersas su esfuerzos. Por la tarde rebrotará su energía, pero si no controla su cartera puede gastar más de la cuenta.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Deje que la prudencia sea su guía en un asunto profesional. Su inquietud puede ser causa de nerviosismo para otras personas. Tómese las cosas con calma y procure descansar.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No permita que la falta de apoyo le haga desistir de un proyecto laboral. En el área creativa está en el camino correcto. Acaso deba animar a un familiar para que tenga más confianza.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

En lo referente a su trayectoria laboral está a punto de alcanzar una buena meta. Se dará cuenta de que está habiendo sutiles cambios en su escala de valores y debe pensar sobre ello.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Posibilidad de que surja una situación embarazosa, por su culpa, en su entorno laboral. Vaya con cuidado y no reaccione de mala manera. La familia compensará todo lo malo.