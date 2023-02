Desde que la relación entre el exfutbolista y la artista colombiana terminó, se ha hablado de su relación más de lo que se hablaba cuando estaban juntos. Y es que su ruptura no ha sido precisamente 'discreta'.

Tras el revuelo mundial que nos dejó la sesión #53 del productor argentino Bizarrap con Shakira, y las reacciones a modo de burla de Gerard Piqué, asistimos a un nuevo episodio con la colaboración de la estrella colombiana y su compatriota Karol G.

La nueva canción, 'TQG' (Te Quedó Grande') formará parte del nuevo disco de Karol G 'Mañana será bonito', que cuenta con grandes colaboraciones como la de Quevedo, Romeo Santos o Carla Morrison además de la de Shakira.

Tras frases que ya han quedado para la historia como "cambiaste un Ferrari por un Twingo" o "las mujeres ya no lloran las mujeres facturan", Shakira ataca de nuevo en esta canción, tanto a Piqué como a su novia Clara Chía: "Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, y hasta la vida me mejoró, por acá uste' ya no es bienvenido, lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río".

Entre varias frases destacables, cabe destacar una en la que la cantante deja entrever que Gerard Piqué habría intentado volver con ella o que, al menos, estaría dispuesto: "Ahora tú quieres volver se te nota , espérame ahí que yo soy idiota" o "qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito".

Por su parte, Karol G también lanza dardos a su ex, el rapero puertorriqueño Anuel AA, con el que tampoco terminó de la mejor manera. Define esta canción como "una balada en tono menor teñida de reguetón". Deja frases nads discretas hacia su ex como: "la que te dijo que un vacío se llenó, con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente", frases que, por cierto, abren la canción.

El videoclip, dirigido por Pedro Artola, muestra a las dos artistas alternándose primero, con ropa y vestidos llamativos, aportando mucha fuerza y presencia incluso intimidatoria, para después aparecer juntas bailando sobre el barro, aprovechando que las dos cantantes son también unas excelentes bailarinas.

Parecía difícil superar la Bzrp Mussic Session #53, pero parece que este nuevo tema podría estar a la altura, tanto por la contundencia de los 'dardos' que ambas envían a sus ex como por el ritmo y la melodía de esta canción de reguetón nada estridente e incluso suave, que puede atraer a un público mayor.

Aunque el lanzamiento de este nuevo éxito se produjera anoche, lanzaron el videoclip sin sonido un día antes en las pantallas de Times Square en Nueva York, lo que generó incluso más expectación.

Aquí puedes leer la letra completa y el videoclip:

"♪ LA QUE TE DIJO QUE UN VACÍO SE LLENÓ ♪

♪ CON OTRA PERSONA TE MIENTE ♪

♪ ES COMO TAPAR UNA HERIDA CON MAQUILLAJE ♪

♪ NO SE VE PERO SE SIENTE ♪

♪♪

♪ TE FUISTE DICIENDO QUE ME SUPERASTE ♪

♪ Y TE CONSEGUISTE NUEVA NOVIA ♪

♪ LO QUE ELLA NO SABE ES QUE TÚ TODAVÍA ME ESTÁS VIENDO TODA’ LAS HISTORIAS ♪

♪ BEBÉ ¿QUÉ FUE? ♪

♪ NO PUES QUE MUY TRAGADITO (TRAGADITO) ♪

♪ QUÉ HACES BUSCÁNDOME MELAO ♪

♪ SI SABES QUE YO ERRORES NO REPITO (PAPI) ♪

♪ DILE A TU NUEVA BEBÉ ♪

♪ QUE POR HOMBRE NO COMPITO ♪

♪ QUE DEJE DE ESTAR TIRANDO, QUE AL MENOS YO TE TENÍA BONITO ♪

♪ VERTE CON LA NUEVA NO DOLIÓ ♪

♪ PERO YO ESTOY PUESTA PA’ LO MÍO ♪

♪ LO QUE VIVIMOS SE ME OLVIDÓ ♪

♪ Y ESO ES LO QUE TE TIENE OFENDIDO ♪

♪ Y HASTA LA VIDA ME MEJORÓ ♪

♪ POR ACÁ USTE’ YA NO ES BIENVENIDO ♪

♪ LO QUE TU NOVIA ME TIRÓ ♪

♪ ESO NO DA NI RABIA YO ME RÍO (YO ME RÍO) ♪

♪ NO TENGO TIEMPO PA’ LO QUE NO APORTE ♪

♪ YA CAMBIÉ MI NORTE HACIENDO DINERO COMO DEPORTE ♪

♪ LLENANDO LA CUENTA LOS SHOWS ♪

♪ EL PARKING Y EL PASAPORTE ♪

♪ ESTOY MÁS DURA DICEN LOS REPORTES ♪

♪ AHORA TÚ QUIERES VOLVER SE TE NOTA (MMM SÍ) ♪

♪ ESPÉRAME AHÍ QUE YO SOY IDIOTA ♪

♪ SE TE OLVIDÓ QUE YO ESTOY EN OTRA ♪

♪ QUE TE QUEDÓ GRANDE LA BICHOTA ♪

♪ BEBÉ QUÉ FUE (FUE) ♪

♪ NO PUES QUE MUY TRAGADITO ♪

♪ QUÉ HACES BUSCÁNDOME MELAO ♪

♪ SI SABES QUE YO ERRORES NO REPITO ♪

♪ DILE A TU NUEVA BEBÉ ♪

♪ QUE POR HOMBRE NO COMPITO ♪

♪ QUE DEJE DE ESTAR TIRANDO ♪

♪ QUE AL MENOS YO TE TENÍA BONITO ♪

♪ (SHAKIRA SHAKIRA) ♪

♪ TÚ TE FUISTE Y YO ME PUSE TRIPLE M ♪

♪ MÁS BUENA MÁS DURA MÁS LEVEL ♪

♪ VOLVER CONTIGO NEVER TÚ ERES LA MALA SUERTE ♪

♪ PORQUE AHORA LAS BENDICIONES ME LLUEVEN ♪

♪ Y QUIERES VOLVER YA LO SUPONÍA ♪

♪ DÁNDOLE LIKE A LA FOTO MÍA ♪

♪ TÚ BUSCANDO POR FUERA LA COMIDA ♪

♪Y YO PENSANDO QUE ERA LA MONOTONÍA ♪

♪ Y AHORA QUIERES VOLVER ♪

♪ YA LO SUPONÍA ♪

♪ DÁNDOLE LIKE A LAS FOTO’ MÍA (FOTO’ MÍA) ♪

♪ TE VES FELIZ CON TU NUEVA VIDA PERO ♪

♪ SI ELLA SUPIERA QUE ME BUSCAS TODAVÍA ♪

♪ BEBÉ QUÉ FUE (FUE) ♪

♪ NO PUES QUE MUY TRAGADITO ♪

♪ QUÉ HACES BUSCÁNDOME MELAO ♪

♪ SÍ SABES QUE YO ERRORES NO REPITO ♪

♪ DILE A TU NUEVA BEBÉ ♪

♪ QUE POR HOMBRES NO COMPITO ♪

♪ QUE NO TIENE BUENA MANO QUE YO AL MENOS TE TENÍA BONITO ♪"