Estas son las predicciones del horóscopo para este domingo, 26 de febrero, de los 12 signos del Zodiaco.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Recibirá confidencias sobre su trabajo, pero hoy no es día de pensar en ello. Un amigo no le prestará la ayuda que le pedirá. Su vida social le llevará a hacer nuevas amistades.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Deberá revisar sus puntos de vista en unos asuntos familiares. Participar en actividades de grupo resultará muy gratificante. Por la noche se sentirá muy animado y le costará retirarse a dormir.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Ni siquiera el más extremado cuidado podrá evitar algún conflicto familiar. No se tome en serio todo lo que oiga. Haga planes para pasar el día fuera de casa y se divertirá mucho.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Surgirá un problema inesperado, pero tendrá rápida solución. Buen día para practicar deporte, solo o en compañía. Su sentido de independencia estará hoy muy acentuado.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Recibirá llamadas telefónicas sobre temas muy serios, pero huya de comprometerse en nada. Trate de no ser impaciente y no atosigue a los demás. Un amigo no merecerá su confianza.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trate de refrenar una cierta brusquedad matinal, que podría crearle problemas. Recibirá un mensaje con notable retraso pero aun vigente. Armonía en el ámbito familiar.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Quizás surja una discusión en el plano afectivo, pero sin consecuencias. Hoy será un día perfecto para divertirse, amar y ser feliz. Por la noche la palabra clave será moderación.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Las actividades con amigos presentan hoy buenos auspicios. No trate de ser ingenioso en el terreno sentimental, no será buena idea. Por la noche no confíe en la suerte para decidir sus planes.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Aún cuando los demás no los compartan sus objetivos y opiniones serán acertados. Tenga cuidado porque ciertas críticas podrían no ser bien recibidas. Disfrute de actividades al aire libre.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

No se deje engañar por la absurda propuesta de un conocido o podría meterse en un lío. Esta noche será un excelente momento para hacer vida social, especialmente en pareja.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Procure tener mucho tacto cuando hable con otras personas y no haga observaciones improcedentes. No es momento para estar solo, sino para rodearse de sus amigos y su familia.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Olvide el trabajo y los problemas y dedique el día a hacer solo aquello que le apetezca. Pasar el día con su pareja puede llevarle a vivir grandes experiencias, si evita las discusiones.