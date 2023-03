La ayuda de 200 euros se lanzó con el objetivo de ayudar a las familias con pocos ingresos para que el impacto de la subida de precios generalizada no sea crítica, y para solicitarla hay que cumplir con una serie de requisitos. Esta serie de condiciones hace que no fuese tan fácil conseguirla, y muchos usuarios al solicitarla dudan de si se les concederá o no.

Esta ayuda se solicita mediante el portal web de la Agencia Tributaria, y es en el propio portal donde aparece el estado de la solicitud, aunque muchas personas se quejan también de que no es tan sencillo averiguar si esta ayuda se les ha concedido o no. Cheque de 200 euros para familias vulnerables: queda menos de un mes para solicitarlo Para ver el estado de la solicitud, hay que dirigirse al apartado de 'Consulta de solicitudes pendientes', en la web, en el que aparece un cuadro de observaciones que es el causante de las recientes confusiones, pero no hay que alarmarse. "Si durante el ejercicio 2022 NO realizó una actividad por cuenta propia o ajena por la cual hubiese estado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o NO hubiese percibido una prestación o subsidio por desempleo, NO tiene derecho a percibir esta ayuda". Este es el mensaje en cuestión que lanza de Agencia Tributaria en su web y que tanto está alarmando a los solicitantes que aún están a la espera de saber si van a recibir la ayuda o no. Cheque de 200 euros: requisitos, formulario y cómo pedirlo El problema principal para los usuarios reside en que este mensaje aparece una vez hecha la solicitud, por lo que les hace pensar que la ayuda les ha sido denegada. Por ello cabe aclarar que este mensaje, que aparece desde el pasado lunes, se genera de forma automática y no apela a las solicitudes de forma individual, por lo que si tu solicitud cumple los requisitos que se piden, este mensaje no debe preocuparte. El plazo para pedir esta ayuda se abrió el pasado 15 de febrero y se cerrará el 31 de marzo. Los pagos podrían realizarse hasta tres meses después del cierre del plazo.