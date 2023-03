«El teatro me sirve de terapia contra la guerra en mi país»

Usted llegó a España en 2001 ¿Qué sintió cuando conoció la invasión de Rusia a su país?

Incredulidad. Me quedé rota, destrozada. Tras el daño que ya había hecho Rusia en años anteriores tras la Revolución naranja en 2004 y la Revolución de Maidán, en 2013, en los que habían muerto tantas personas defendiendo a nuestro país, no entendía esa escalada de fuerza.

¿Cuánta familia tiene en Ucrania?

La parte masculina, que por edad no pueden o no quieren salir; mientras que la femenina está aquí en Zaragoza. Cuando empezaron los bombardeos los localicé y los trajimos. Fue caótico, mi sobrina con un niño de 1 año estuvo tres días en un coche en la frontera de Polonia con el frío de febrero. Pero ellos están ahora aquí, mientras que su marido, de 30 años, se alistó y está en Bajmut, en la primera línea del frente. Ahora, lo que veo, es el sufrimiento de la familia que tengo aquí, que no puede volver a Ucrania. Siempre con el teléfono en la mano y esperando un milagro porque lo único que quieren es regresar.

¿Cómo valora la ayuda de los países occidentales a Ucrania?

Me emocioné con la acogida a los refugiados, y me alegré de que la UE se uniera de verdad frente a un enemigo común para corregir semejante injusticia y ya con armas, pues al principio no se planteaba enviar armas para evitar enfrentamientos. Europa y EEUU están entendiendo el conflicto y se han unido para ayudar a Ucrania, pero también es verdad que por lo que me trasmiten desde el frente es que no tienen suficiente munición. Cada día en Bajmut muere mucha gente, también unos 700 rusos, pero Rusia tiene que esgrimir una victoria. Ucrania está siendo un escudo para Europa frente a Putin y lo está pagando son sus vidas.

Y usted, aquí, sigue cada día subiendo al escenario con Teatro Che y Moche, y además ahora con una obra, ‘Un día feliz’, que pone la mirada precisamente en su país y además con grandes dosis de humor. ¿Le resulta duro o es más bien terapéutico?

Más bien lo último. El teatro y esta obra me sirven de terapia, es una manera de huir de la realidad y también de luchar contra esta situación. Ahora tengo cierta tranquilidad porque veo que hago todo lo posible para ayudar; necesito sentir que ayudo a mi país con todo lo que puedo, con mi familia refugiada, a mi sobrino en el frente, con los conciertos benéficos a la gente en general y ahora, a través de esta obra, con el arte y el humor, a dar a conocer la cultura y el carácter de mi país.

Esta semana celebramos el Día de la Mujer. Las mujeres suelen ser las más olvidadas en los conflictos bélicos. ¿Qué nos puede decir de cómo están viviendo la situación las mujeres de su país?

La Premio Nobel Svetlana Alexiévich decía que la guerra no tiene rostro de mujer. Pero hoy en mi país hay mujeres médicas, militares, voluntarias... que están ayudando. Pero además de esas mujeres activas, están las otras que sufren porque tienen a sus maridos e hijos en el frente, pero que de alguna manera se convierten en la parte humana de la guerra, si es que esa existe, pues son las que ayudan a seguir manteniendo la vida cotidiana; el día a día se soporta sobre las mujeres ucranianas, que transportan el agua, dan de comer a sus familias incluidos los nietos... Si las mujeres fueran las que estuvieran al mando y tomaran las decisiones, no habría guerras, ni esta ni otras. H