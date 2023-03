Seis centros escolares valencianos someterán a examen la nueva selectividad este 14 de marzo. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha varios ensayos para decidir cómo serán los ejercicios de la EBAU en 2024, y la Comunitat Valenciana es uno de los territorios que participa.

Serán alumnos de primero de bachillerato los que se someterán a unos ejercicios que les pedirán aplicar sus conocimientos a través de preguntas más contextualizadas con la realidad. Los estudiantes de este curso son los que serán evaluados porque ya están cursando este año el aprendizaje competencial que ha implantado la Lomloe.

Conselleria de Educación explica que no va a hacer públicos los nombres de los centros para no contaminar los resultados de la prueba, pero sí que precisa que el examen será de Lengua Castellana y Matemáticas. La prueba de castellano se hará en el mismo idioma y la de matemáticas en valenciano o castellano, dependiendo del programa lingüístico de cada uno de los 6 centros de la muestra. Es decir, si Matemáticas se imparte en valenciano en primero de bachillerato, se hará en ese idioma.

Solo dos asignaturas

El estudio tiene como objetivo, según cuenta Educación, "analizar el buen funcionamiento, adecuación, validez y fiabilidad de las pruebas en el momento de su implantación", también se busca tener el feedback del alumnado y su satisfacción con los ejercicios, la opcionalidad, y la fiabilidad en la corrección de los exámenes.

El estudio piloto se realizará este martes, con una muestra de alrededor de 1.500 alumnos de las diferentes modalidades de primero de Bachillerato de 50 centros educativos. En el caso de la Comunitat no se ha precisado cuántos alumnos participarán, pero será la conselleria la encargada de la traducción de los materiales al valenciano.

El objetivo es que "el alumnado que participa en la experiencia piloto no tiene que estar enterado de que tiene que hacer la prueba, porque si no se contaminarían los resultados", por tanto no darán a conocer los resultados hasta que no pase la prueba.

Los ejercicios se estructurarán, a priori, en tres grandes categorías. La primera es resolución de problemas (50 % de la nota), después el diseño y elaboración (30 % si se trata, por ejemplo, de una asignatura científica, cómo comunicar los resultados) y análisis crítico (20 %). Estos porcentajes pueden cambiar en función de unas materias u otras.

El ensayo servirá para definir cómo serán los nuevos exámenes en 2024. Pero, mientras en la prueba piloto todas las preguntas serán competenciales, en la realidad se irán introduciendo de forma gradual. En la selectividad del año que viene se incluirá una pregunta del tipo competencial en cada asignatura, en el 2025 habrá dos, y así hasta el año 2028.

Satisfacción del alumnado

El ministerio contará con varios años más para ir haciendo pruebas piloto y tenerlo bien pulido antes de sacarlo definitivamente a la luz. La idea inicial era probar también la famosa "prueba de madurez académica" pero finalmente se ha descartado.

Las pruebas piloto en toda España se harán sobre seis asignaturas (dos en la C.Valenciana) y se usarán distintos formatos de ejercicios que se plantearán a distintos grupos de alumnos. Las conclusiones de cada examen se resumirán en informes y se compararán para elegir los más adecuados para los estudiantes.

De hecho, entre los criterios figuran entrevistas con los alumnos para medir "el nivel de adaptabilidad y satisfacción del alumnado con el modelo de ejercicio que se les ha planteado". Las asignaturas incluidas en la prueba piloto en toda España son las de primero de Bachillerato que tienen continuidad en segundo: Lengua castellana, Lengua extranjera, Filosofía, Latín, Matemáticas y Dibujo artístico.