Este nuevo concepto nace de la necesidad, según sus creadores, de la existencia de un navegador que esté pensado para trabajar, para estar concentrado, para gente que le cueste mantenerse enfocado, como pueden ser las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), por ejemplo.

Los buscadores clásicos basan sus ingresos y, por tanto, su formato, en la publicidad. Miles de anuncios, avisos, banners, aparecen de forma constante en nuestra pantalla mientras posiblemente estemos intentando leer algo con atención, escribir, o en definitiva, realizando cualquier tarea que requiera de nuestra atención para el trabajo o para los estudios. Esto sin duda distrae enormemente, por no hablar de cómo afecta a las personas con TDAH.

Se creó en 2020, pero la mayor novedad ha venido dada en esta última actualización en la que han entrevistado y dejado colaborar en su desarrollo a muchos de sus usuarios con TDAH, por lo que se adapta a la perfección a sus necesidades. Sidekick es el llamado "buscador de la productividad", y puede instalarse de forma gratuita.

¿De dónde recibe sus ingresos?

Al no tener publicidad, los ingresos de Sidekick provienen única y exclusivamente de las suscripciones premium que consigan, puesto que su servicio estándar sí que es gratuito. La versión premium tiene un coste de 8 dólares mensuales, lo que equivale a 7,45 euros, que se cobran anualmente, y ofrece unas cuantas ventajas para trabajar de una forma más profesional.

También ofrece una versión para equipos profesionales, en la que se puede personalizar tanto los servicios que el equipo desee como el precio a pagar, según lo que se contrate.

"Estamos convencidos de que reducir la distracción web mitiga la ansiedad y aumenta la calidad del trabajo de las personas y la calidad de sus vidas", afirma Dimitry Pushkarev, CEO y fundador de Sidekick.

Más ventajas

Aseguran que este nuevo navegador, al que ya se han unido más de 70.000 compañías, es hasta tres veces más rápido que Chrome, gracias a la suspensión de pestañas emergentes de anuncios y banners y a su optimización de la memoria.

Es totalmente privado. Es decir, al no existir la publicidad, no existen las famosas cookies, por lo que no se venden ni se recopilan tus datos, pues Sidekick bloquea y elimina los rastreadores y anuncios que capturan datos de los usuarios.

Además, es especialmente organizado. Permite que crees sesiones de diferentes temas para no mezclar en la pantalla al mismo tiempo pestañas de ocio, con pestañas de trabajo o con vídeos musicales, por ejemplo.

Sin duda, se trata de un gran avance al que cada vez se están sumando más usuarios, ya sea para trabajar o para darle un uso normal, pues sus ventajas son muy positivas sea cual sea el uso que se le quiera dar.