Hoy en día, existen mil posibilidades para los jóvenes, o no tan jóvenes, que quieran emprender una aventura fuera de nuestras fronteras, formarse, aprender idiomas, y vivir una experiencia laboral en una cultura diferente a la española. Además, la situación laboral en España no es la más favorable para aquellos que terminan sus estudios, puesto que la mayoría de puestos que se ofrecen son precarios, temporales, o con salarios muy bajos que no permiten a los jóvenes emanciparse en una condiciones idóneas.

Lo cierto es que en algunos países de Europa, los salarios son más elevados, aunque el coste de la vida también suele serlo, pero como punto a favor al salir fuera es que te verás enriquecido por el idioma, la cultura, y eso será positivo tanto a nivel personal como a nivel laboral. ¿Cómo ser uno de los primeros candidatos en inscribirse en una oferta de empleo? ¿Cuál es el país que mejores oportunidades ofrece a los españoles? El país que sin duda más oportunidades ofrece es Irlanda, que además ha sido históricamente de los más frecuentados por los jóvenes españoles. Ofrecen una gran diversidad de puestos, entre los que destacan algunos como asistente de ventas, ingeniero, camarero, profesionales del cuidado y la enseñanza infantil, entre muchos otros. Además, el sueldo mínimo que ofrecen está situado en los 33.000 euros anuales, y algunos de ellos superan los 45.000 euros, por lo que se trata sin duda de sueldos muy atractivos. Te puede interesar: Aragón Estas son las áreas universitarias con más empleo y mejor pagadas en Aragón Aragón Ofertas de trabajo de Alcampo en Aragón Como requisitos para aplicar a estos trabajos en Irlanda, y al resto de países que se ofertan en el portal, se exige tener la formación profesional necesaria para el puesto deseado, en ocasiones se pide experiencia en el sector, y nivel de inglés avanzado, aunque sí que es cierto que en muchos de los puestos no es un requisito indispensable pues uno de los objetivos de este portal es que los que se aprovechan de sus servicios aprendan el idioma y la cultura del país al que se trasladen. La ventaja es que en muchos de los puestos, especialmente aquellos del tercer sector, se pide un nivel fluido de español por el alto volumen de turistas españoles, y de ahí que busquen trabajadores españoles en especial.