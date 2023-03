Limpiar la casa y realizar las labores del hogar son tareas indispensables y que, en muchas ocasiones, se realizan sin remuneración económica a no ser que se contrate a una persona externa que las realice. Además, estas tareas están asociadas, en su mayoría, a mujeres, según algunos estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En España, las amas de casa viven una situación complicada, ya que no tienen los ingresos suficientes como para tener un sustento si solamente se dedican a sus labores y no tienen un trabajo extra. Ante esta situación, el Estado ha tomado cartas en el asunto mediante algunas medidas que puedan ayudar económicamente a las personas dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar.

Renta de Inserción Activa

El Estado cuenta con unas herramientas que proporcionan a las personas que se dedican a las tareas del hogar una aportación económica suficiente para mantenerse. Se trata de la Renta de Inserción Activa (RAI), que asciende a 501 euros al mes y que puede recibirse durante 11 meses.

Sin embargo, es necesario saber que no se podrá pedir en todos los casos, sino que esta ayuda está destinada a unos perfiles concretos, donde se tiene en cuenta la situación familiar y de desempleo. Para pedirla, se deberán cumplir algunos requisitos previos:

No haber dispuesto con anterioridad de la Renta de Inserción Activa .

. La media de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar menores de 26 años no puede superar el 75% del sueldo mínimo interprofesional de 1.080 euros .

no puede superar el . Los ingresos propios de la persona que está solicitando la ayuda no pueden ser superiores al 75% del SMI .

. El solicitante deberá estar desempleado .

. No lo podrán pedir las personas mayores de 65 años.

Solicitarla es muy sencillo y tan solo hay que seguir unos cuantos pasos.

Cómo solicitar la Renta de Inserción Activa

Para solicitar esta ayuda se puede solicitar cita previa en el SEPE y haciéndolo de manera presencial mediante el modelo oficial de solicitud. Sin embargo, también puede realizarse de forma online, aunque será necesario tener certificado digital o Cl@ve PIN a través del botón de 'Acceso Solicitudes'.

Lo único que deberás hacer es ir completando los distintos pasos con los datos requeridos. Las respuestas no serán inmediatas, así que no desesperes si no obtienes una respuesta inmediata. Estas podrían demorarse hasta un mes.