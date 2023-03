Estas son las predicciones del horóscopo para este viernes, 31 de marzo, de los 12 signos del Zodiaco.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Hoy deberá prestar atención especial a la letra pequeña en su trabajo y tendrá que poner mucho cuidado en todo cuanto realice. Pase el tiempo libre haciendo actividades en casa

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Todas las piezas de su economía acabaran por encajar y se quitará un peso de encima. Su capacidad de juicio no será buena en temas de relaciones personales. Sorpresa en su vida social.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Poder sentirse orgulloso de su trabajo será hoy primordial para usted. Sus asuntos económicos se presentan algo confusos. Le conviene ceder si no quiere distanciarse de un amigo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

En el plano profesional procure leer entre líneas y no pasar nada por alto. Acabado el trabajo, su mente estará puesta en divertirse y lo conseguirá. Panorama sentimental muy positivo.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Las interrupciones en su trabajo se sucederán, lo que le impedirá conseguir la concentración que necesita. Puede encontrarse en medio de una situación afectiva incomoda.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

En asuntos profesionales mantenga con firmeza sus opiniones aun cuando los demás vayan con evasivas. Hacer que familiares y amigos lo pasen bien juntos puede ser un trabajo inútil.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Hoy lo tendrá todo de cara de modo que no necesitará esforzarse mucho para conseguir lo que desea. No haga caso de consejos que no haya pedido. Buen clima familiar.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

En temas de trabajo será mejor que confíe en su intuición más que en la lógica y no falte a una reunión si le convocan, pues será importante para su futuro. Noche para el descanso.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Hoy será un día en el que necesitará analizar a fondo todos los temas para sentirse seguro. Sus planes para el tiempo de ocio cambiarán, pero será para mejor.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Se sentirá cansado y distraído y esto puede hacer que el día le resulte muy largo. Será inútil preocuparse por algo que no tiene remedio en sus relaciones de amistad.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Hoy no será un día fácil en su trabajo y es posible que sus compañeros se sientan tan fatigados como usted. De todas formas, estará plenamente decidido a pasarlo bien y lo conseguirá.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Su gran poder de observación facilitará su trabajo. Sus arrebatos temperamentales le obligarán a controlar sus nervios si quiere evitarse malentendidos. No mezcle trabajo y diversión.