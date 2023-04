Estas son las predicciones del horóscopo para este martes 4 de abril, de los 12 signos del Zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Su capacidad para asumir el mando será un factor positivo en su trabajo. Hablar de su buena suerte podría ser motivo de envidia para los demás. Clima familiar apacible.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No es momento para grandes alardes profesionales, pero no se eche atrás y siga adelante en su camino. En el plano amistoso trate de que pequeñas cosas no lleguen a un punto muerto.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Parece que será un buen día para contactos profesionales preliminares, pero no para finalizar acuerdos. El idealismo será ahora su mejor baza. En conjunto resultará un día tranquilo.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Una original propuesta profesional merecería estudiarse más a fondo. Mostrarse melancólico con sus íntimos limitará sus posibilidades de sentirse realmente feliz.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Necesitará enfocar de modo más realista algunos aspectos profesionales. Pondrá todo su interés en conseguir un nuevo objeto para su hogar. Relaciones afectivas gratas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

En el plano profesional vigile un exceso de impaciencia que podría evitar que consiguiera todo lo que se propone. La diferencia de gustos podría ir separándole de otras personas.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Aunque en el terreno profesional conseguirá progresos satisfactorios seguirá siendo necesario que controle sus gastos. Acaso surjan posibilidades imprevistas para viajar.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Si alguien le saca de sus casillas procure que otro no pague los platos rotos. Será feliz a través de su relación sentimental, siempre que no lo eche todo a perder con sus arranques de genio.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Aunque sus aspiraciones profesionales sean muy altas trate de contentarse hoy con progresos modestos. En el plano familiar no le prestarán toda la atención que usted quisiera.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Trabajo y aficiones le proporcionarán hoy momentos gratos. Si bien, el recuerdo de problemas familiares le sacarán de sus casillas. No les dé a las cosas más importancia de la que tienen.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

En su trabajo tenga cuidado con las ofertas que supongan condiciones impuestas. Salir de compras resultará una auténtica delicia, pero acaso gaste demasiado.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Trabajar en grupo tendrá sus pros y contras, pues cada uno de sus componentes mostrará sus gustos y peculiaridades, pero resultará positivo. El amor coloreará su panorama vital de hoy.