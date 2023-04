En el mundo de la hostelería es de sobra conocida la frase "el cliente siempre tiene la razón". Pero no porque se comparta. No es lo mismo ofrecer un servicio amable y de calidad que tener que soportar impasible la dejadez y el mal comportamiento de la clientela. Esto es lo que ha denunciado una camarera que se ha vuelto viral tras mostrar lo mal que han dejado la mesa unos clientes.

Los camareros se exponen a menudo a clientes que no respetan ni su trabajo ni el espacio. Personas a quienes no les importa dar trabajo extra y ser maleducados con la excusa de que han pagado por ello. Por eso, de vez en cuando, no está de más que sean los profesionales quienes les expongan a ellos.

El vídeo en cuestión, publicado en la cuenta de Twitter @soycamarero, acumula más de 174 mil reproducciones y más de mil 'me gusta' . Y no es para menos. En él, una camarera muestra el desagradable escenario que se ha encontrado al limpiar una mesa. Eso sí, sin que falte en ningún momento el sarcasmo.

"Gracias por esta estampa tan bonita"

Un suelo lleno de papeles, sobres de azúcar, medicamentos y un batido de chocolate con una servilleta dentro es "la bonita estampa" (así la define la empleada) que ha dejado un grupo de clientes al abandonar el establecimiento. Algo totalmente innecesario teniendo en cuenta que, como es de esperar, hay una mesa en la terraza.

"Con amor... ¡lo recogeré con mucho amor!", expresa la camarera en un tono claramente sarcástico, seguramente con el deseo de que su vídeo llegue a los autores de esa repugnante escena.

Siete pañales recogimos el sábado del suelo de la terraza. Cada día es más difícil aguantar esta profesión — lcp (@iriaizan) 27 de marzo de 2023

Los usuarios de Twitter responden

Como era de esperar, este vídeo viral ha desatado la polémica en la red social. Decenas de usuarios han comentado la publicación, apoyando la denuncia de la camarera. "Ni los cerdos dejarían el lugar así" o "guarros nivel máximo" son algunos de los mensajes que los usuarios han dedicado a estos clientes, por no citar otros 'menos amables'.

Otros han aprovechado la publicación para compartir sus malas experiencias como camareros. Algunas de ellas, como las que se aparecen a continuación, no tienen desperdicio.

Dónde yo trabajo siempre viene la misma familia con 3 niños que incluso han metido piedras en los aires acondicionados. — Fran 🇳🇬 ۞ (@Fran230396) 27 de marzo de 2023

Hay personas que llevan al extremo el lema de que 'el cliente siempre tiene la razón' y no dudan en dejar incluso pañales.