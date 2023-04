La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pretendido modernizarse con sus nuevos carteles para advertir a los usuarios que circulan por las carreteras. Aunque no es posible saber si han conseguido el efecto deseado, lo que sí han generado ha sido una oleada de críticas y comentarios graciosos sobre su ortografía.

Los desplazamientos de Semana Santa son uno de los momentos ideales para la utilización de estos carteles tecnológicos, ya que pueden ser vistos por millones de personas que aprovechan estas fechas para tomarse un respiro y disfrutar de unas pequeñas vacaciones.

La última idea de la DGT pretendía recordar la necesidad de llevar bien colocado el cinturón de seguridad. Más allá de usar los típicos mensajes recordatorios que acaban pasando inadvertidos, usaron nombres propios. De esta forma, se podían leer nombres como "Jose Luis", "Juan" o "Carlos".

El polémico mensaje de la DGT

"Jose Luis cinturon por favor", era uno de los mensajes que mostró la DGT en sus pantallas. La reacción en redes ha sido casi instantánea debido a las claras faltas de ortografía que había.

La coma vocativa es una de las grandes olvidadas en muchos textos, pero que tiene un uso muy necesario en el castellano. En este caso, entre "Jose Luis" y "cinturon" sería necesario añadir una coma, ya que, según explica la Real Academia Española, "se aíslan entre comas los sustantivos, grupos nominales o pronombres personales que funcionan como vocativos, esto es, que se refieren al interlocutor y se emplean para llamarlo o dirigirse a él de forma explícita".

La otra falta de ortografía es más evidente. Y es que la palabra "cinturon" necesita una tilde en la letra "o". Con todo ello, los carteles deberían quedar así: "Carmén, cinturón por favor". La DGT ha explicado que no se trata de un error humano, sino que las pantallas no permiten incluir algunos signos, como comas o tildes.

Las marcas se suman al viral

El tweet publicado por la cuenta de Social Drive (@SocialDrive_es) se ha llenado rápidamente de comentarios de personas anónimas y de bromas entre los usuarios. Una oportunidad que no han dejado pasar algunas marcas. "No sales mal en las fotos por culpa de la cámara", comentaban desde Samsung.

Otro usuario hizo referencia a una de las frases más recordadas por los fanáticos de la Fórmula 1 y de Fernando Alonso. "Fernando is faster than you". "Fernando es más rápido que tú" fue la frase que el ingeniero de Ferrari le dijo a Massa, por entonces compañero de equipo del piloto asturiano.

También se unió a la larga lista de comentarios la cadena de restaurantes '100 montaditos', haciendo referencia a su tradicional mensaje que emiten por megafonía para que los clientes recojan la comida que han pedido anteriormente.