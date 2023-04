Seguro que has tenido que utilizar un baño público y te has sentido algo incómodo al no estar completamente tapado. Y es que, normalmente, los baños públicos no tienen puertas completas, sino que queda un espacio en la parte de abajo y no llegan hasta el techo.

Como sabrás, los espacios que se dejan libres no permiten ver por completo a la persona que hay dentro. Solamente se verán sus pies y esta es una buena forma de saber si el baño al que queremos acceder está ocupado o libre. Aunque esta puede ser la razón principal, existen muchas más y de mayor utilidad. Los principales motivos de las puertas incompletas Lo más probable es que nunca te hayas parado a pensar el porqué, aunque ahora estés muy intrigado y desees seguir leyendo para conocer los motivos. Pues bien, hay unos cuantos y la mayoría te sorprenderán. Trucos de limpieza: 15 usos (que no conocías) del borrador mágico de Mercadona Pedir papel higiénico : esta es una necesidad básica y en la que no reparamos antes de hacer nuestras necesidades. En vez de abrir la puerta y tener un momento incómodo con un desconocido, el papel higiénico se puede pedir y recibir tanto por arriba como por abajo.

: esta es una necesidad básica y en la que no reparamos antes de hacer nuestras necesidades. En vez de abrir la puerta y tener un momento incómodo con un desconocido, el papel higiénico se puede pedir y recibir tanto por arriba como por abajo. Menor coste : las puertas tienen un coste elevadísimo. Si, además, tienen que estar hechas a medida de la habitación, entonces su precio se incrementa todavía más. Por ello, tienen unas medidas iguales que les permiten adaptarse a todo tipo de habitaciones donde se encuentran los baños públicos.

: las puertas tienen un coste elevadísimo. Si, además, tienen que estar hechas a medida de la habitación, entonces su precio se incrementa todavía más. Por ello, tienen unas medidas iguales que les permiten adaptarse a todo tipo de habitaciones donde se encuentran los baños públicos. Disuasión de malos comportamientos : al ser lugares con una menor visibilidad, algunas personas pueden tener la tentación de hacer alguna fechoría. Al poderse ver quién está dentro, se consiguen disuadir estos malos comportamientos.

: al ser lugares con una menor visibilidad, algunas personas pueden tener la tentación de hacer alguna fechoría. Al poderse ver quién está dentro, se consiguen disuadir estos malos comportamientos. Acceso de emergencia: ante un caso de emergencia, estos espacios pueden ser vitales. Si una persona se desvanece y pierde el conocimiento, nadie se daría cuenta pronto con una puerta completa. Además, sería más complicado acceder a ella que con las puertas incompletas, por las que alguien se puede arrastrar por debajo o incluso saltar por encima si el techo es alto. También es posible escapar si se atranca la cerradura y no se puede salir abriendo la puerta. Adiós al papel higiénico: el sustituto que cada vez utiliza más gente