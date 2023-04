Movistar ha devuelto a una socia de UCA Aragón un importe superior a los 200 euros por llamadas no reconocidas después de una reclamación interpuesta por la asociación.

Los hechos sucedieron tras la solicitud de portabilidad por parte de la socia de UCA Aragón a otra operadora de telecomunicaciones. La afectada observó en la factura del 13 de marzo de 2023 un desglose de un total de 6 llamadas a un número de tarificación adicional junto a otra llamada realizada al teléfono de información 11834.

El coste de las llamadas no reconocidas ascendía a 203,10 euros y 30 céntimos de IVA no incluido. La mujer no reconoció estas llamadas y decidió realizar quejas a la compañía telefónica a título personal, aunque no recibió respuesta alguna. Fue en ese momento cuando acudió con su caso a la Unión de Consumidores de Aragón para la tramitación de la correspondiente reclamación a través de la asociación en su nombre.

Tras la realización de la reclamación, Movistar ha accedido a la devolución de los importes no reconocidos por la afectada.