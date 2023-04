En España, igual que en cualquier país del mundo, es ya tradición copiar o adaptar costumbres estadounidenses, por ser este país el más influyente y popular del planeta, para bien o para mal. La influencia de las redes sociales está siendo sin duda clave en este proceso, al igual que lo han sido durante años, y siguen siendo, películas y series procedentes de Hollywood.

Desde los inicios del siglo XXI, el término globalización está llegando a su máxima expresión y parece que sólo puede ir en aumento, debido en gran parte a las redes sociales como TikTok, Twitter o Instagram, en las que las nuevas generaciones de distintas partes del mundo realizan los mismos bailes, las mismas bromas, escuchan la misma música, etc.

Algunas de las costumbres importadas de EE.UU son los días de Halloween, Black Friday o, cada vez más, Acción de Gracias. Pues bien, esta última moda que o costumbre que parece que puede implantarse en nuestro país no va a gustar nada a los españoles.

Propinas 'a la americana'

La propina en nuestro país siempre ha sido algo opcional, que se deja a modo de premio cuando el servicio ha sido bueno y agradable, o por mera simpatía. Los trabajadores cuentan con un salario fijo y cuando alguien deja propina lo agradecen enormemente, pero nunca ha sido obligatorio dejarla.

En cambio, en EE.UU, esto no es así, pues en la propia cuenta aparece un porcentaje obligatorio de propina a dejar, que suele estar en torno al 15% del precio total de la cuenta. Algo que no gusta nada a los visitantes del país norteamericano.

En los últimos meses, esta práctica se ha empezado a ver en algunos locales de Madrid y Barcelona, e imponen una propina de entre el 5 y el 10%. Cabe destacar que los representantes del gremio siguen defendiendo que la propina es algo voluntario y que no se puede obligar.

De momento, en estos establecimientos saben que actualmente en España esto no tendría buena acogida, por lo que no incluyen este porcentaje al total de la cuenta, si no que aparece en un apartado del ticket como "propina sugerida".