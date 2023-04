El pasado martes, en el madrileño barrio de Rivas-Vaciamadrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió a un mitin electoral para acompañar a la candidata por el PP en dicho barrio, la natural de La Habana, Jeannette Novo.

Rivas ha sido históricamente un barrio donde ha gobernado la izquierda, por lo que es un reto mayor que otras zonas de la capital para Ayuso ganarse el voto de sus vecinos. Puede que por ello haya decidido mostrarse más cercana, y esa cercanía la ha buscado a través de la música.

Su gusto por la música

En anteriores ocasiones, la presidenta ha hablado abiertamente sobre sus gustos musicales, como cuando fue invitada al programa presentado por Pablo Motos, 'El Hormiguero', en el que reveló que de joven no iba a ningún lado sin sus cintas, y que lo que más escuchaba era a Los Secretos y a la banda aragonesa de rock, Héroes del Silencio. Además, en el brazo luce un tatuaje de la banda británica Depeche Mode. Contó incluso que le encanta ir a karaokes.

Pues bien, en dicho acto de Rivas, Ayuso decidió llevar un 'look' algo más informal de lo normal, con unos pantalones vaqueros simples y una camiseta negra con el logo de la banda aragonesa en grande. Algo que no ha sorprendido a aquellos que la conocen y la siguen, y que por otro lado ha despertado las críticas y burlas de aquellos más contrarios a la presidenta, que sienten como una ofensa no sólo que escuche a Héroes del Silencio, sino que además lo luzca.

Por ello, las reacciones en Twitter han sido instantáneas y muy contundentes en su contra, al menos la mayoría que ha decidido pronunciarse, y en el propio mitin pudieron oírse abucheos y reproches, aunque estos no está tan claro que sea por la camiseta, sino por el mensaje del mitin, en el que se propuso eliminar el carril bici de dicho barrio.

Lo cierto es que no es la única persona de un sector más conservador que muestra su predilección por la banda, ya que el propio Bunbury, cantante de Héroes del Silencio, asistió al funeral del escritor Fernando Sánchez Dragó y mostró en redes su dolor.

Por ello, hay quien ha decidido tomárselo como una ofensa, y otros que simplemente han aceptado que también los políticos escuchan música.

