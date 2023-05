Las estafas a través de aplicaciones como Vinted o Wallapop están a la orden del día. Es evidente que estas plataformas han supuesto un gran avance al poner en contacto a vendedores y compradores que no viven en el mismo lugar.

De esta forma, la gente que quiere sacarse un dinero extra lo puede hacer a través de productos que ya no utilizan o de los que se quieren deshacer. Además, los compradores pueden comprar artículos que desean por un precio más reducido del que tienen en las tiendas cuando son vendidos como nuevos.

Sin embargo, todo avance tiene sus riesgos. En el caso de este tipo de aplicaciones, las estafas suelen seguir un mismo procedimiento. Así lo han avisado distintos usuarios a través de la popular red social de TikTok.

Así funciona la estafa

El modus operandi es siempre parecido. Los usuarios venden sus productos y el comprador alega que los artículos nunca llegaron. Por ejemplo, si han comprado una bicicleta, alegan haber recibido unos pantalones y ponen una denuncia en la propia aplicación.

Tras esta denuncia, el vendedor se ve obligado a reembolsar el dinero, por lo que no solamente ha perdido la bicicleta, sino que también pierde el dinero que el comprador le había pagado por ella en un inicio. Así lo ha explicado David Castillo en su cuenta de TikTok (@cxstiillo_).

"Ya no tengo zapatillas ni dinero. Reportó que había recibido un libro en vez de las zapatillas. Por más pruebas que he querido aportar, me han dicho que no tienen que hacer y que van a proceder el reembolso al comprador y la devolución del producto, pero yo no quiero un libro, sino mis zapatillas", explica Castillo en su vídeo.

Sin embargo, no es el único afectado por esta estafa. Ante esta situación, se puede contactar con Vinted, Wallapop, o la aplicación que se esté utilizando, aunque no es garantía de que el caso se vaya a resolver de manera justa y favorable.