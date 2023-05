Cuando se da el caso en una familia de que los dos progenitores tienen el mismo horario de trabajo, y este coincide con las horas de entrada y salida al colegio de su hijo (algo cada vez más normal), se presenta el problema de quién le acompaña y cuándo va a poder ir solo hasta clase. Otros familiares, hermanos mayores, contratar a alguien, etc. Por lógica, si el niño es demasiado pequeño no va a ir solo, pero la duda va surgiendo cada año, en si ya tiene la edad suficiente o no.

Esto suele depender en función de cómo sea la familia, del niño, de la distancia que haya del colegio a casa, y más factores, pero si se decide que el niño vaya solo demasiado pronto, es considerado por la ley como delito. El 69% de los niños españoles supera el límite de tiempo máximo de exposición a las pantallas Así lo recoge el artículo 229 del Código Penal: "por parte de la persona encargada de su guarda será castigado con pena de prisión de uno a dos años". Lo cierto es que no existe una edad exacta estipulada por la ley, pero los expertos recomiendan que sea entre los 9 y los 12 años de edad. Lo importante, según se recoge en otro artículo de Código Penal, en este caso el 172, es que no haya motivos para pensar que el menor se encuentra en situación de desamparo ya que en tal caso se pondría en conocimiento del Ministerio Fiscal y se tomarían las medidas necesarias para encargarse de su tutela. Cuatro de cada diez treintañeros no puede irse de casa de sus padres Por tanto, que el niño vaya solo de manera puntual a cierta edad puede permitirse, pero si esto sucede de manera reiterada podrá ser considerado como delito por desamparo. Además, expertos como Javier Urra, doctor en Psicología, advierten que la edad mínima para dejar que un niño ande solo por la calle debería ser, por lo general, de 10 años. Considera que por debajo de esa edad, no se tiene consciencia sobre ciertos peligros que pueden existir o no sabrían actuar si un adulto trata de engañarles. Identificar y prevenir el desamparo