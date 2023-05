El Yoyas, exconcursante de Gran Hermano y prófugo de la justicia, ha concedido una entrevista a eltaquigrafo.com en la que ha dejado entrever que ya no se encuentra en el país. En la entrevista, el exconcursante ha asegurado que se encuentra en "paradero desconocido" y que no tiene intención de entregarse a las autoridades. Carlos Navarro fue condenado a seis años de prisión por maltratar a su exmujer, Fayna Bethencourt, también concursante del reality de Telecinco. Desde que se emitió la orden de detención, el Yoyas se ha mantenido en paradero desconocido y ha evitado cualquier contacto con la justicia.

Navarro afirma que prefiere vivir malviviendo a cumplir una condena injusta, y que es víctima de una mala mujer y un sistema que no funciona.

Fayna pide a las autoridades que tomen medidas

Tras estas declaraciones, su exmujer Fayna Bethencourt, ha pedido a las autoridades que tomen medidas ante la situación y ha denunciado que Navarro continúa maltratándola a distancia. En el programa 'En boca de todos', Bethencourt ha declarado que se siente desamparada por la justicia y que el prófugo sigue siendo una amenaza para ella. Si Carlos Navarro no se presenta a la justicia, podría salir en libertad en 2027. Bethencourt ha hecho un llamado a la responsabilidad de las autoridades en el caso.

La concursante de la segunda edición de Gran Hermano, ha hablado en directo con 'En boca de todos' para denunciar el acoso y maltrato que sigue sufriendo por parte de su exmarido, Carlos Navarro, más conocido como “El Yoyas”. En respuesta a las declaraciones del prófugo de la justicia en una entrevista a eltaquigrafo.com, en la que dejaba caer que ya no se encontraba en España, Fayna ha exigido que la justicia y los ministerios de Interior e Igualdad tomen medidas.

"Este personaje se retrata siempre que habla. Tanto mis hijos como yo nos sometimos a muchas pruebas para presentarlas en el juicio y él no fue capaz ni de presentarse ante la psicóloga porque es un mentiroso. Esta persona nos ha maltratado, a día de hoy sigue escondido y yo no veo que nadie haga nada al respecto", ha denunciado Fayna.

"Tiene que dejar de ejercer violencia contra mí"

La canaria se siente desamparada por la justicia y teme por su seguridad: "Tiene que dejar de lanzarme mensajes y de ejercer violencia contra mí, que es lo que está haciendo, y lo peor es que se lo permite. Si le pasa algo a alguna de mis hijas, ¿quién será responsable?", ha preguntado desesperada.

Fayna ha criticado también la cobertura mediática que se le está dando a "un fugitivo": "No me veo amparada por la justicia. A mí me dijeron que le estaban buscando y él se permite seguir saliendo en los medios que le dan cobertura a un criminal fugitivo sin que nadie haga nada al respecto".

La exconcursante de Gran Hermano ha pedido que la justicia escuche su voz y tome medidas para protegerla a ella y a sus hijas. "Nos dicen que las mujeres estamos protegidas, pero no lo estamos", ha subrayado Fayna.