"Mamá. Llamada perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas". Este era el mensaje que Wallapop mandó a sus usuarios durante el Día de la Madre en forma de notificación y que ha generado un enorme revuelo en las redes sociales.

Wallapop es una de las aplicaciones más utilizadas para vender y comprar productos de segunda mano directamente a otros usuarios. Su crecimiento ha sido exponencial durante los últimos años, aunque no se han librado del linchamiento y las críticas tras una fallida campaña de marketing.

Las quejas de los usuarios

El mensaje enviado por Wallapop simulaba la llamada perdida de una madre. Aunque en muchos casos, esto no llama la atención, lo cierto es que desde la empresa se olvidaron de una parte de la población, como es el caso de @merylou, que expresó su queja en Twitter. Una queja que ya tiene más de dos millones de visualizaciones.

"Oye Wallapop. Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega una notificación que dice 'Mamá. Llamada perdida'. No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta".

La conversación en las redes sociales se ha extendido tanto que Wallapop se ha visto obligada a sacar un comunicado expresando sus disculpas. "En relación a vuestros tweets y mensajes sobre la comunicación que enviamos ayer en la app con motivo del Día de la Madre, nos gustaría deciros que lamentamos profundamente el malestar generado", comenzaba el comunicado.

"No tuvimos en cuenta todas las realidades de nuestra comunidad de usuarios y la notificación recordó, de forma involuntaria, situaciones causantes de dolor y tristeza", continuaban disculpándose para terminar afirmando que "hemos analizado todo lo sucedido y tomado nota de vuestro feedback para aplicar las acciones más adecuadas, y prevenir así que vuelva a repetirse en ocasiones futuras".

El perdón de Wallapop ha sido aceptado por la gran mayoría de personas que se sintieron heridas con este mensaje en un día tan señalado como el Día de la Madre y en el que cada persona celebra o recuerda de una forma distinta.