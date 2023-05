En este 2023 las pensiones contributivas se han visto incrementadas en un 8,5%, de forma que la pensión media se sitúa en torno a los 1.300 euros y la mínima en 780 euros (con 14 pagas).

A pesar de este incremento, el repunte de la inflación (en especial, en el precio de los alimentos) pone en serios aprietos a los pensionistas, que a menudo encuentran dificultades para llegar a fin de mes. Más aún si se vive solo y dependiendo de una sola prestación.

Dado el gran número de pensionistas que no logran llegar a fin de mes en condiciones dignas, no está de más conocer las cuatro ayudas a las que pueden acceder los pensionistas y jubilados que deseen mejorar su salud financiera. Sin duda, una información muy útil para aligerar las preocupaciones del bolsillo.

Cuatro ayudas complementarias a la pensión

La primera ayuda que debe tenerse en cuenta es el bono social térmico, una ayuda que pueden cobrar los pensionistas y aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Con esta subvención, los beneficiarios recibirán un descuento del 65% en la factura de la luz hasta diciembre de 2023.

Otra bonificación muy interesante es el complemento a mínimos, una cuantía complementaría a la pensión (en la modalidad contributiva) para aquellos ciudadanos que no alcancen el mínimo fijado por los Presupuestos Generales. Para recibir esta ayuda hay que cumplir varios requisitos: que la cuantía de la pensión no alcance la cantidad mínima que no se reciban rendimientos de capital que superen el límite de ingresos por otra vía y residir en el territorio español.

En materia de vivienda existe la ayuda para el alquiler, destinada a los pensionistas con menos ingresos, y se trata de un pago único de 524 euros que perciben aquellas personas con una pensión no contributiva, no cuentan con una vivienda en propiedad y tampoco son titulares de un contrato de alquiler.

Por último, existe una ayuda no muy conocida que pueden recibir las mujeres (y ahora también los hombres) que abandonaron el mercado laboral para el cuidado de los hijos. Esta recibe el nombre de complemento para reducción la brecha de género pues son las mujers quienes más sufren esta situación.

La ayuda puede solicitarse en la Seguridad Social si la persona es beneficiaria de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad y es de 30,40€ al mes por hijo.