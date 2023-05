Ser un buen ciudadano no siempre tiene el reconocimiento adecuado. No solo eso, sino que ser una buena persona que mira por el bien común puede incluso provocar que te caiga una multa. Esto es lo que le ha pasado a Claudio Trenta, un jubilado que pretendía arreglar una de las calles de Barlassina, municipio de la provincia de Monza, en Italia.

De hecho, no solo lo pretendía, sino que lo hizo. Vio un agujero que perturbaba el día a día de los vecinos y ponía en peligro a transeuntes, ya que no habían sido pocas las personas que en algún momento se habían tropezado y habían caído debido al mal estado del pavimento.

Además de quejarse, los vecinos hicieron visible su lucha para conseguir que el suelo se arreglase, creando incluso una página de Facebook con el objetivo de que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

Una acción de 882 euros

Y vaya si lo han hecho. Pero no con el objetivo de arreglar el agujero, sino para deshacer el arreglo que uno de sus vecinos había hecho con sus propias manos. Y es que Trenta, cansado de esperar, decidió comprar un saco de alquitrán y arreglar en tan solo unos minutos el pequeño socavón.

Para sorpresa de todos, en vez del agradecimiento por parte de las instituciones, lo que recibió fue una multa de 882 por no ser una obra autorizada y la obligación de destaparlo. Un castigo al que este vecino ha contestado a través de sus redes sociales mostrando su enfado.

"Se piensan que me están poniendo en un aprieto, pero no saben lo que se han buscado. Me han provocado, así que presentaré una contradenuncia", ha expresado a través de su cuenta de Facebook. Además, ha manifestado su intención de no destapar el agujero y de no pagar la multa.

Además de contestar en redes sociales y denunciar públicamente esta injusta situación, también ha tomado acciones legales. Ha denunciado a la policía municipal y al funcionario que le ha puesto la multa por omisión de actos oficiales.