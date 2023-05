La leche es un alimento indispensable y que debe ser tomado con frecuencia y regularidad sea cual sea la edad de la persona. Además, en España es habitual la leche de vaca, que presenta un sinfín de variedades a las que las personas que buscan adelgazar prestan especial atención.

Entera, desnatada, semidesnatada, de avena, sin lactosa... Está claro que cada uno se ajusta mejor a un tipo de leche que a otro, ya sea por su sabor o por su valor nutricional. Ahora bien, el nutricionista Pablo Ojeda ha salido al paso durante su intervención en el programa 'Más vale tarde' de La Sexta y ha aprovechado para desmentir algunos mitos muy arraigados.

Para empezar, el especialista sevillano ha dejado claro que como cualquier otro alimento, la leche por sí sola no tiene la capacidad de engordar. A esto, Ojeda ha añadido que la diferencia calórica entre la leche entera y la semidesnatada no debería ser el factor decisivo para aquellos que tratan de bajar de peso: "Efectivamente tiene muchas menos calorías, pero calorías que no sacian. Es mucho más interesante coger la leche entera, que tiene unas 70 calorías más pero me va a saciar más", ha asegurado.

Sin lactosa

Siguiendo con su análisis del catálogo de leches que encontramos en los supermercados, el nutricionista ha hecho hincapié en que la única diferencia entre la lecha sin lactosa y el resto de estos productos es precisamente que esta leche no cuenta con dicha molécula. Así pues, tampoco en este caso existen diferencias en el contenido graso de una y otra.