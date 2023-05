¿De dónde viene su pasión por los animales?

Desde siempre me han gustado los animales, sobre todo las serpientes. Siempre me han parecido muy bonitas. Recuerdo que mi primer contacto con los animales fue cuando me llevaron a un safari, con solo un año de edad. Ese gusto fue creciendo con los años hasta que empecé a coger serpientes por mi cuenta en mi pueblo, en Villanueva de Gállego. Poco a poco, ese hobby se acabó convirtiendo en una pasión.

¿Y cómo empezó este proyecto, Pablofauna?

Yo empecé grabando vídeos con el móvil y con una pequeña cámara, e iba sacando lo que me encontraba. Con el tiempo, acabé conociendo a otros creadores de contenido del mismo tipo y empezamos a hacer viajes juntos para buscar víboras. Eran vídeos muy puros, con esencia, pero en visualizaciones no funcionaban del todo bien. Yo seguí dedicando mi tiempo libre al canal hasta que en julio del año pasado empecé a contar con la ayuda de Infinity Broadcast Media. Hemos conseguido hacer un formato de contenido corto que engancha a la gente. El salto cualitativo que hemos dado entre todos ha hecho posible que pase de 1.000 seguidores a 315.000 entre mis canales de YouTube, Instagram y TikTok; así como sumar 105 millones de visitas con mis tres canales entre los últimos 9 meses.

Las cifras hablan por sí solas, ¿qué siente ante esta posición como ‘influencer’?

Es increíble haber visto cómo tu contenido explota y se convierte en tendencia. En mi caso, he conseguido el Botón de Plata de YouTube en tan solo dos semanas, cuando se necesitan 145.000 suscriptores para ello. Es una locura. Por supuesto no creo que haya sido al instante. Mi canal lleva 5 años creado y considero que esa constancia que he llevado con mi contenido ha sido la que ha causado este estallido. Tampoco puedo olvidarme de Instagram y TikTok, cada plataforma cumple una función concreta: TikTok me permite una captación masiva, YouTube permite a mi público empatizar con el contenido e Instagram me permite un contacto directo con mis seguidores.

¿Cómo lleva el tema de la fama y repercusión?

La oportunidad de poder informar y entretener a la gente, de poder incluso inspirar y traspasar este hobby a las nuevas generaciones es un orgullo. Pero sabiendo el riesgo que tiene en muchos sentidos. Lo único malo es la necesidad que se acaba generando de estar pendiente constantemente de las redes, no acabas desconectando casi nunca.

Algunos le apodan ‘El Nuevo Frank de la Jungla’. ¿Qué le parece esa comparación?

Demasiado atrevida. Yo creo que mi contenido se relaciona más con los rescates de animales, sobre todo los que se quedan atrapados en pozos de Aragón, mientras que Frank se orientaba, entre otras cosas, a rescatar animales comercializados por traficantes. Somos diferentes, yo busco concienciar a la gente, aunque no rechazaría una colaboración con él.

¿Qué próximos proyectos tiene en mente?

De momento seguir con mis estudios de ADE, es un soporte que me gustaría compaginar con la creación de contenido en el futuro. Pero, dentro de unos meses, querría realizar un viaje a Marruecos o al Sahara, para buscar serpientes venenosas.