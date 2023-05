El catálogo de Lidl se extiende más allá de un sinfín de alimentos. La cadena alemana es una de las que más novedades pretende incluir en sus supermercados con electrodomésticos o incluso con pequeños juegos como la videoconsola que te enseñamos recientemente.

Además de rellenar los lineales con los productos habituales, Lidl ha puesto en marcha una novedosa medida con la que pretende hacer frente a varias problemáticas actuales, como el desperdicio de comida o la subida de los precios en alimentos de primera necesidad. La iniciativa ha sido muy bien acogida por sus clientes.

Para muchas familias, esta medida ha sido casi un salvavidas, ya que permite hacer la compra por apenas tres euros en lo que respecta a frutas y verduras. La bolsa está compuesta de productos frescos que no cumplen con los criterios que se demandan en cuanto a estética o que tienen los envases dañados.

La bolsa de tres euros de Lidl

A pesar de estas pequeñas diferencias con los productos que están en los lineales, lo cierto es que los productos que se incluyen en la cesta de tres euros siguen siendo totalmente aptos para su consumo.

Esta iniciativa se ha lanzado en más de 650 tiendas por toda España. Primero se probó en los establecimientos de Lidl en las Canarias y, posteriormente, se ha ido implementando en el resto de supermercados que tiene la compañía alemana. Las bolsas de esta promoción pueden encontrarse en la sección de frutería que Lidl repone cada mañana.

Entre los objetivos de Lidl se encuentra reducir el impacto ambiental y social, ya que el desperdicio de los alimentos genera una gran polémica al no poder llegar a hogares en los que pueden ser necesarios. Pero esta no ha sido la única oferta que Lidl ha puesto para clientes que no pueden permitirse grandes compras.

Otra iniciativa que ha llevado a cabo la cadena de supermercados ha sido la de rebajar el pan del día anterior al 50%, así como aquellos alimentos que estén cerca de caducar, como carnes, yogures, ensaladas, quesos o pescados. En el caso de productos como chocales o galletas la rebaja es del 30% cuando se acercan a su fecha de caducidad.

Han sido muchos los usuarios que han hecho vídeos sobre los alimentos en redes sociales que incluyen las bolsas de tres euros y que han generado gran expectación.