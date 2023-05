Las compras compulsivas del consumidor provocan que alguno se presente en la caja a la hora de pagar sin dinero suficiente para llevarse todos los productos a casa. Para facilitar la vida de sus clientes, cada vez son más los establecimientos que se han abonado a ofrecer la solución rápida y fácil conocida como: "compra ahora y paga después".

En España se está convirtiendo en algo habitual en numerosas compras online y muchos puntos de venta presenciales. El Banco de España está alertando a todos los consumidores de los riesgos del "Buy Now, Pay Later" y pide prudencia para no elegir siempre está opción cada vez que decidan comprar un producto.

Sin embargo, todavía hay mucha gente que no conoce realmente en qué consiste esta forma de pago ya de moda. "Este método consiste en fraccionar y aplazar los pagos de las compras realizadas por el consumidor, ya sea en un punto de venta físico u online", alerta la entidad bancaria en su blog.

El "compra ahora y paga después" está enfocado en compras de importes bajos como la moda, la electrónica o el deporte. "El consumidor puede decidir en el momento de la compra si desea aplazar el pago mediante un crédito concedido de forma casi automática que deberá devolver en cuotas mensuales", explica el Banco de España.

Riesgos imprevistos

Los riesgos llegarían a continuación porque dichos créditos pueden contener intereses o comisiones dependiendo de la entidad bancaria, aunque la gran mayoría no los tienen. Sin embargo, si no se paga alguna de las cuotas acordadas, el banco podría hacerte pagar comisiones por impago.

Muchos usuarios no tienen en cuenta las desventajas de este nuevo método de compra sino que solamente se centran en su principal ventaja: "la inmediatez en su proceso de aprobación y la flexibilidad financiera".

El Banco de España también crea un apartado con los dos principales riesgos para todos los consumidores. Se está generando un riesgo auténtico de sobreendeudamiento si apuestas constantemente por financiar compras a través de este sistema lo que provocará que tus gastos en meses futuros serán superiores a los habituales comprometiendo tu dinero disponible a medio-largo plazo.

Además, mucha gente no se toma en serio el crédito que la entidad bancaria le ha dado y las sorpresas en forma de cobro de comisiones e intereses se multiplican.