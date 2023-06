No son tiempos fáciles para muchas personas. Menos aún para los trabajadores de ciertos sectores, cuyos salarios complican la posibilidad de acceder a una vivienda y poder ahorrar una cantidad mensual. Es el caso de algunos trabajadores que se dedican al sector de la hostelería, que tienen horarios complicados y una remuneración que, en muchas ocasiones, no es acorde al trabajo que realizan.

Con estas situaciones encima de la mesa, encontrar una vivienda en la que residir puede resultar problemático, ya que los costes se han incrementado y los precios del alquiler no dejan de subir en algunas ciudades. Esto es lo que se ha encontrado una camarera al tratar de encontrar un piso que alquilar.

La conversación que ha mantenido con el propietario de un piso ha recorrido las redes sociales y ya acumula más de 1,4 millones de reproducciones en Twitter. La publicación ha sido compartida por la cuenta @soycamarero, en la que explicaba que es algo habitual en el gremio de la hostelería: "Otros problemas que nos solemos encontrar".

La surrealista conversación entre un propietario y una camarera

La conversación de WhatsApp comienza con un mensaje de la camarera explicando su situación y mostrando interés por pagar un alquiler por la vivienda. Entre las condiciones que establece comenta que "viviríamos mi hijo y yo" y que no habría mascotas "ni visión de tenerlas". Algo que supone un impedimento en muchas ocasiones.

También especifica que tiene un "contrato indefinido" y que se está estableciendo en la localidad, ya que es de Madrid. Por último, añade que "busco un alquiler anual", aunque se muestra flexible en el mes de entrada al piso si el propietario tuviera reservas en septiembre.

Otros problemas que nos solemos encontrar: pic.twitter.com/gIFOwUo0he — Soy Camarero (@soycamarero) 6 de junio de 2023

"¿A qué te dedicas?", pregunta el propietario. A lo que la mujer repsonde que "soy camarera en una cafetería". Una respuesta que no pareció gustarle al propietario y cuya respuesta ha dado mucho que hablar: "Con un sueldo de camarera no puedes pagar este piso. No es que no me guste, es que si un camarero gana 1.200 euros al mes, es inviable pagar 700 euros de piso y vivir. Es un piso de 120 metros. Te aconsejo bucar un piso más pequeño".

La respuesta ha levantado un gran revuelo y ha abierto el debate. Los hay, como @DoctorDantesco, que opinan que "el propietario no quiere arriesgarse a alquilar sin saber si el inquilino va a poder pagarle o no. Si estamos en la parte del inquilino entiendo que nos pueda no gustar, pero no creo que el propietario esté actuando mal".

Es una cuestión de riesgos. El propietario no quiere arriesgarse a alquilar sin saber si el inquilino va a poder pagarle o no. Si estamos en la parte del inquilino entiendo que nos pueda no gustar, pero no creo que el propietario esté actuando mal. — Bernardo Palomo (@DoctorDantesco) 6 de junio de 2023

Mientras que otros como @A_baigar hacían referencia a la importancia de una ley que regule la vivienda: "O sea, que solo te alquilan pisos si eres funcionario con una nómina mínima de 2.000 euros al mes. Es más necesaria que nunca una ley que fuerce a poner en alquiler pisos vacíos bajo pena de cárcel o expropiación".