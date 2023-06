Hay países entre los que existen grandes diferencias culturales y que afectan a sectores como el de la economía. Sin embargo, hay otros que, por su cercanía e historia, cuentan con más similitudes, como es el caso de Francia y España, tradicionalmente unidos por muchos lazos.

Aunque estas relaciones no se mantienen en todo, sobre todo en los precios. Y es que un producto puede ser algo caro a un lado de la frontera y en un supermercado a apenas unos kilómetros tener un precio totalmente distinto y por el que merezca la pena cambiarse de territorio durante unas horas.

Esto es lo que le ha sucedido a Ana Lucena, usuaria que TikTok que ha mostrado una comparación de precios entre un supermercado francés y otro español. Ana reside actualmente en Francia, aunque es andaluza de nacimiento, por lo que conoce a la perfección los precios en territorio español.

Una gran diferencia en los precios

Su origen le permitió darse cuenta de lo elevados que eran los precios en la zona en la que actualmente reside, por lo que decidió hacer una compra grande en un supermercado de España. En concreto, Ana eligió un establecimiento de la cadena de Mercadona.

El vídeo, que actualmente tiene más de un millón de visitas y casi 40.000 'me gustas' ha recorrido las redes sociales tanto por la suma final de la compra (386,92 euros) como por el ahorro significativo de hacerla en España y no en Francia.

Si bien es cierto que la compra es muy grande, la usuaria advierte del dinero que se va a ahorrar: "me va a doler mucho, pero el ahorro también es enorme". La propia Ana lo reafirma en los comentrios de su vídeo, donde explica que "créeme que me ahorro casi lo mismo que he pagado, que todo eso aquí en Francia me hubiera costado el doble".

En el ticket se pueden ver todo tipo de productos. Comida, productos de limpieza, de higiene personal y de belleza, etc. Debido a la controversia generada, Ana decidió publicar un nuevo vídeo en el que mostró lo que se había ahorrado con unos productos específicos.

En él compara productos como el jabón de Marsella, con una diferencia de más de dos euros entre uno vendido en España y otro en Francia. También muestra la diferencia en las mascarillas de pelo, con diferencias de entre dos y cuatro euros. O la carne picada, ya que un kilo en España le costó siete euros y en Francia casi 13 euros.

Solo fijándose en los productos que ha comparado, la tiktoker ha ahorrado un total de 30,47 euros haciendo la compra en Mercadona, en vez de en un supermercado de Francia. Por lo que se puede deducir que el ahorro de la compra total sería mucho mayor.