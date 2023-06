La normativa establece que es posible llevarse la comida no consumida de un restaurante sin coste adicional, pero también que los envases plásticos de un solo uso deberán ser cobrados de forma diferenciada. Desde la Unión de Consumidores de Aragón explican cómo puedes llevarte la comida que no has consumido en un restaurante, así como los envases que se pueden emplear.

Hace unos años era casi impensable que, tras ir a comer a un restaurante, nos preguntaran si queríamos llevarnos la comida que nos había quedado en el plato, o que nosotros pidiéramos llevárnosla. La mayor concienciación sobre el problema del desperdicio alimentario ha llevado a un cambio de hábitos, por lo que cada vez es más habitual que nos llevemos la comida que no hemos terminado en el restaurante. La normativa ha regulado esta posibilidad El pasado 22 de diciembre de 2022 entró en vigor el Real Decreto 1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor. En el citado Real Decreto, concretamente en el artículo 18.5, se ha regulado el empleo de recipientes reutilizables aptos para el consumo de alimentos cuando nos llevamos los alimentos que no hemos consumido en el restaurante. En el mismo se dispone que los establecimientos de restauración y hostelería deberán facilitar a la clientela que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no hayan consumido, salvo en los formatos de servicio bufé libre o similares donde la disponibilidad de comida no está limitada, e informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento. ¿Qué envases se pueden usar? ¿Puedo llevar mi propio envase? Se utilizarán envases que sean aptos para el uso alimentario, reutilizables, o fácilmente reciclables, y también admitirán que la clientela aporte su propio recipiente. Pero si la clientela aporta su propio recipiente, ha de cumplirse lo regulado en los apartados 2 y 3 del artículo 18, ya que la clientela será responsable de la higiene de los recipientes que aporta, así como de que estén fabricados con un material apto para el contacto de alimentos y, si el establecimiento considera que el estado higiénico del recipiente no es adecuado para garantizar la seguridad del producto lo puede rechazar. Además, ha tenerse en cuenta que el establecimiento quedará exento de responsabilidad por problemas de seguridad alimentaria que se puedan derivar de la utilización de recipientes aportados por la propia clientela. Agua gratis para los clientes También conviene recordar que, tras la entrada en vigor el 10/04/2022 de la Ley 7/2022, en los establecimientos del sector de la hostelería y restauración se tendrá que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento.