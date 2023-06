Viernes por la noche. Seguramente es el momento de la semana en el que un restaurante más espera facturar, ya que la gente sale a disfrutar de buena comida y bebida tras toda la semana trabajando. El restaurante Topik se encuentra en Barcelona, por lo que un viernes noche lo más seguro es que el local se llene de gente. Como muchos restaurantes, ofrece la opción a los clientes de que reserven mesa con antelación, y ahí es donde pueden venir los problemas.

Un cliente había reservado una mesa para seis, que además no es un grupo pequeño. En la imagen difundida por el restaurante, se puede ver como tratan de contactar con el cliente casi a las diez de la noche ya que aún no ha aparecido, pero que jamás reciben respuesta. Aunque muchos clientes no lo vean, o no lo quieran ver, esto supone un gran perjuicio para el restaurante ya que esa mesa que han reservado ha quedado vacía, sin otros clientes que consuman, en un momento en el que seguramente habrían podido generar ingresos.

Y es que esta práctica está muy extendida, por desgracia, entre los clientes. Reservar en varios restaurantes a la vez para tener varias opciones llegado el momento. Ellos se aseguran que van a poder cenar en un sitio o en otro y ni se molestan en avisar de que no van a ir al resto de reservas, o lo hacen con muy poca antelación.

Para que personas como Hector no nos dejen tirados , con una mesa de 6, un viernes noche, a partir de esta semana abriremos un sistema de reservas online, con condiciones de reserva.

El nuevo sistema para las reservas

Algo que en muchos países ya está implantado, y en algunos sitios de España, es el sistema por el cual el cliente paga por hacer la reserva, y luego este importe se incluye en el precio. Es algo que parece escandalizar a muchos, pero que en sectores como el hotelero se ha hecho toda la vida y a nadie le extraña. De este modo, se acabará con la práctica de reservar en 6 u 8 restaurantes a la vez.

Hasta el propio Chicote ha entrado al trapo de este debate : "Si estuvieses en este lado del espejo lo entenderías perfectamente. Si vas a ir, seguro que vas a ir… ¿cuál es el problema?", decía el famoso chef.

También beneficia a los clientes ya que en ocasiones es imposible reservar ya que la gente lo hace de manera masiva, ocupa mesas y luego no acuden. Si este sistema se implantase, habría más facilidad para conseguir una reserva en muchos establecimientos.

En los comentarios de la publicación del restaurante en Twitter, la mayoría apoyan la decisión del restaurante y afirman que es lo que se debe hacer.