El primer 'show' está previsto a las 19.30 horas del 4 de julio en la plaza de toros de Teruel con motivo de las fiestas de La Vaquilla. Bajo el título de 'El Popeye torero y sus enanitos marineros'. El mismo espectáculo cómico-taurino tendrá lugar en Murcia, en septiembre. Eso sí, pasando por encima de Susana Sempere, presidenta de la Asociación Crecer, de carácter nacional pero con sede en la región, que advierte que no cejarán en el empeño de conseguir que se clausure algo que, denuncian los colectivos, se mofa de las personas con acondroplasia: "Vamos a poner Murcia patas arriba", dice con contundencia. Porque, resume a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, "Es una vergüenza".

Este martes, la Fundación Franz Weber ha anunciado la formalización de sendas denuncias administrativas contra la organización de esos espectáculos en Teruel y Murcia. Desde las asociaciones de personas con acondroplasia avisan: llegarán hasta dónde haga falta para que una función que parece pertenecer al pasado contra el que tanto han luchado desde hace años -la discriminación por su talla-, vuelva a los ruedos.

"Resulta muy doloroso ver que en 2023 administraciones públicas siguen autorizando espectáculos que denigran a las personas con discapacidad", dice a este diario Jesús Martín Blanco, director general para los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica.

Una ley que les ampara

"Ahora que existe una ley que lo contempla y regula, lo único que pedimos es que se cumpla", afirma tajante desde Chicago (EEUU), donde está por cuestiones de trabajo, Susana Doval, presidenta de la Fundación ALPE Acondroplasia. Doval se remite a la aprobación, el pasado abril, en el Pleno del Congreso de la ley que prohíbe la celebración de espectáculos como el bombero-torero, después de que los grupos parlamentarios ratificaran las enmiendas a la norma planteadas desde el Senado. El Congreso ponía fin, de forma definitiva, a los espectáculos en nuestro país y otro tipo de actividades recreativas que impliquen la participación de personas con acondroplasia o enanismo.

La Fundación Franz Weber, que lleva semanas denunciando los 'shows', explica que son contrarios a la normativa estatal

La Fundación Franz Weber, que lleva semanas denunciando los 'shows', explica que son contrarios a la normativa estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Fundamentan su escrito en la disposición adicional decimotercera, que en su apartado 2, señala que "quedan prohibidos los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana".

En los últimos meses tanto el Congreso como el Senado, explica la Fundación, ratificaron por mayoría la enmienda, que prohibía de facto la convocatoria de los "mal llamados espectáculos taurinos cómicos", cuyo desarrollo busca las risas del público sobre personas con acondroplasia. La reforma legislativa fue el colofón a varios años de denuncias y presión de las entidades que atienden a personas con diversidad funcional como la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento, la Fundación ALPE Acondroplasia, ADEE (Asociación de Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo) España o CERMI.

"De extrema gravedad"

La entidad considera "de extrema gravedad" la participación de instituciones públicas en la publicidad del evento. En ambos casos ayuntamientos, diputaciones e incluso los Gobiernos autonómicos "acompañaron la presentación pública de las actividades". Se da la circunstancia de que la competencia en materia de autorización y sanción, en primer lugar, sería de las comunidades autónomas. El Ayuntamiento de Teruel, consultado por este diario, se desmarca. El asunto lo lleva la empresa concesionaria de la plaza de toros, Toroter, indican.

Susana Sempere, este martes en Madrid en visita de trabajo, asegura que pondrá la "ciudad de Murcia patas arriba" para impedir que se celebre un espectáculo que se incluirá en la Feria Taurina de Murcia 2023, en septiembre. Cuando se le pregunta a Sempere cómo es posible que este tipo de funciones, contra las que tanto batallaron desde los colectivos de personas con acondroplasia, sigan presentes en los ruedos, dice que no son "cosa del pasado".

"Se ha aprobado una normativa en el Senado que prohíbe este tipo de eventos y se la están pasando 'por el arco del triunfo'", dice Susana Sempere

La presidenta de la Asociación Nacional para Problemas de Crecimiento asegura que "tomarán las medidas oportunas, hablaremos con todos los políticos de la región de Murcia y mostraremos nuestro rechazo, ya que es una región que ayuda muchísimo a la discapacidad. Abogaremos, por la vía legal, para que no se lleve a cabo porque, además, se ha aprobado una normativa en el Senado que prohíbe este tipo de eventos y se la están pasando 'por el arco del triunfo'".

Sempere prosigue: "Depende en cada época, del concejal de festejos de ese momento, que a lo mejor ni se ha enterado de las leyes, ni de nada, sin mirar hacia ningún lado...Es por quien esté en ese momento, da igual el partido político. No sé ni qué partido ha podido contratar esto. Antes gobernaba el PSOE el Ayuntamiento de Murcia, pero ahora ha cambiado y no sé ni quién lo ha hecho", indica sobre el espectáculo.

Murcia patas arriba

Susana, que tiene acondroplasia, al igual que sus dos hijos, insiste: sea como sea, o sea quién sea, "vamos a poner Murcia patas arriba. Voy a volverlos locos a todos. Porque, a estas alturas, me produce vergüenza que no se crea en los derechos humanos, en la dignidad de las personas con talla baja. No lo puedo entender. En algo o estamos fallando nosotros, o ellos".

Susana, madre de dos hijos con acondroplasia, dice que les ha inculcado una mirada positiva: "Hablamos de que saquen su carrera, trabajar, ser independientes"

La presidenta de la asociación, 53 años, dice que, en su casa, con sus hijos no se habla de ese tema. "Mis hijos no entran, están muy por encima de estas tonterías. Nosotros hablamos de cosas positivas, de cómo mejorar, de que saquen su carrera, trabajar, ser independientes. Tenemos una mirada positiva. Les educo en valores, en derechos, en que nadie es más que nadie. Ni está por encima de nada. Ni los altos, ni los bajos. Ni los gordos, ni los flacos", zanja el debate.

Prohibición expresa

La Fundación Franz Weber ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que ponga en marcha todos los mecanismos legales necesarios para suspender la convocatoria, "cuestión en la que la ONG solicita la máxima celeridad a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad".

Para Jesús Martín Blanco, director general para los Derechos de las Personas con Discapacidad, "lo verdaderamente preocupante es que estas administraciones no acaten una prohibición expresa que hemos incluido en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad de prácticas lesivas a la condición humana".