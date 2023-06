Las labores del hogar son un arduo trabajo que en muchas ocasiones no se ve, debido al ritmo de vida tan ajetreado que llevan muchas familias hoy en día, y que tradicionalmente ha sido realizado por las mujeres. Por suerte, esto es algo que está cambiando con cada generación que pasa, gracias en gran medida a la incorporación de la mujer al trabajo y a la creciente concienciación de la sociedad con la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy en día se tratan de repartir las tareas del hogar, aunque en algunas familias, esto sigue estando descompensado.

Es el caso de la protagonista de este vídeo, la cual se encargaba de las labores del hogar, y un día recibió un comentario de su marido que no le gustó nada, en el que él le decia que no hacía nada de la casa. Lindsay, decidió actuar, y no hacer nada de verdad.

Lo que hizo fue precisamente eso, no hacer nada de verdad durante dos días para que su marido notase la diferencia real que había y que valorase lo que hace. Grabó el resultado y lo subió a TikTok, aunque lo que no esperaba es que se hiciese tan viral.

En el vídeo, se ve la casa completamente desordenada y con suciedad, y explica: "Mi marido hizo un comentario diciendo que yo no hacía las tareas del hogar. Así que durante dos días no hice nada”.

El vídeo no ha dejado indiferente a nadie y ha generado gran controversia en los comentarios. Muchos aplausos para ella y también sugerencias de que deje a su marido, que esperan que esa suciedad la haya limpiado él, que esperan que se disulpe, e infinidad de comentarios más en esa línea.

Después, Lindsay subió otro vídeo, esta vez con su marido, en el que ella le explicaba lo que había subido a la red social y las reacciones que estaba provocando, para darle la oportunidad que se disculpase ante todos los espectadores del vídeo anterior y, sobre todo, ante ella. En este vídeo, la protagonista aprovechaba también para recalcar a los espectadores que "es un buen marido".