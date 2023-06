No es nada nuevo que el gigante de Internet hace cambios constantes en su estructura, su funcionamiento, y en sus múltiples aplicaciones diferentes, pues las va cambiando por otras nuevas según van quedando obsoletas. Por ello, ha anunciado este cambio que afectará a los álbumes de fotos de mucha gente y que ha pillado por sorpresa a la mayoría, mientras que para otros supone un cambio insignificante.

La aplicación que van a eliminar es 'Album Archive', probablemente desconocida para la mayoría pero en la que se almacenan recuerdos e imágenes que probablemente ni sepas que están allí, por lo que conviene revisarla antes de su cierre definitivo, el 19 de julio de 2023.

El correo que ha mandado Google ha ido dirigido a aquellos usuarios que han abierto dicha aplicación recientemente, y dice lo siguiente: "Te hemos enviado este correo porque has consultado el archivo de álbumes recientemente o tienes contenido visible en este archivo. A partir del 19 de julio de 2023, el archivo de álbumes ya no estará disponible. Te recomendamos que uses Google Takeout para descargar una copia de tu archivo de álbumes antes de esa fecha".

¿Qué se almacenaba en esta aplicación?

Almacena especialmente datos y archivos del olvidado Hangouts de Google. También, se encuentran fotos en miniatura y algunas imágenes descargadas de los correos recibidos y enviados de Gmail. También aquellas imágenes que se subían a plataformas como Google +, pero esta plataforma quedó algo obsoleta con la aparición de Google Fotos, razón por la cual ahora Google ha decidido eliminarla de manera definitiva.

Google ha habilitado esta página para realizar una copia de seguridad en Google Drive o para descargarlo como archivo zip en el propio dispositivo, por lo que si quieres asegurarte de no perder nada esta es la forma más sencilla de conseguirlo.

Si se quiere hacer una selección de los archivos en vez de exportar todos, tan sólo hay que acceder a get.google.com/albumarchive , y escoger los archivos que deseemos de forma manual.