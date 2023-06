Estas son las predicciones del horóscopo para este viernes, 23 de junio, de los 12 signos del Zodiaco.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Su agudeza en asuntos financieros le permitirá conseguir buenos ingresos adicionales. Es posible que reciba noticias de amigos lejanos, que le dejarán un tanto confuso.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No se precipite al tomar decisiones en asuntos de negocios. Las cosas no serán como parecen y precisarán de un estudio concienzudo. Clima afectivo normal.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

En el aspecto económico puede haber ingresos inesperados, pero no se anime demasiado, pues quizás surjan gastos imprevistos. La amistad le proporcionará muy buenos momentos.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Compare bien los presupuestos que reciba y no decida al primer golpe de vista. Analice cuidadosamente todas las partidas. Sea paciente con su pareja, que se mostrará con ganas de pelea.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Deberá asumir responsabilidades extra en el campo profesional. Su confianza en usted mismo irá en aumento. Procure no ser jactancioso y verá como disfruta con la compañía de los demás.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trate de no correr riesgos innecesarios. No confíe demasiado en la ayuda de un amigo. Ambiente familiar sin problemas. Posibilidades de romance para los no comprometidos.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Su habilidad sabrá volver a favor suyo un asunto que se presentaba en contra. Si trabaja por su cuenta recibirá ofertas muy ventajosas. Resolverá un asunto familiar estancado hace tiempo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Sus facultades creativas estarán en un excelente momento. Tendrá las ideas muy claras y aunque alguien intente confundirle no lo conseguirá. La noche se anuncia romántica.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Día apropiado para poner en práctica un nuevo proyecto profesional. No será buen momento para mezclar dinero y amistad. Las relaciones familiares tendrán altibajos.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Sus planes profesionales se vendrán abajo, pero no se preocupe por ello porque mañana recuperará el tiempo perdido y, además, podrá dar solución a un problema pendiente.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Sea prudente y no abuse de los créditos, aunque las perspectivas se presenten inmejorables. En el terreno amistoso alguien pondrá de manifiesto su afecto hacia usted.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Tendrá que hacerse cargo de responsabilidades conectadas a un grupo de trabajo. Recibirá muestras de cariño de una persona que le interesa de forma muy especial.