Seguro que has visitado un buffet libre y has pensado en la gran cantidad de dinero que le estás quitando. El primer pensamiento no es otro que comer en abundancia y salir completamente lleno para amortizar el dinero que se ha pagado por él.

Sin embargo, como sucede con cualquier negocio, los establecimientos no suelen perder dinero. Estos buscan los métodos y las técnicas para que el ingreso sea superior al gasto. Por mucho que los clientes piensen lo contrario y se hinchen a comer. Los hoteles no son una excepción. El buffet libre es, precisamente, una de las características que muchos turistas buscan para tener en su hotel, no preocuparse de dónde hacer cada comida ni de fregar o cocinar en el caso de que alquilen un piso. Tres ensaladas originales, ricas y fáciles para seguir tu dieta Los trucos más usados por los buffets The Hustle analizó los precios de 30 buffets de los Estados Unidos, que cuentan con muchas similitudes con los establecimientos españoles. Una de las principales conclusiones del estudio fue que "en un restaurante típico, un cocinero puede atender a 25 clientes por hora, en el mejor de los casos", mientras que "en el mismo periodo de tiempo, un solo cocinero de buffet podría preparar suficiente comida para 200 personas". Los buffets responden a necesidades que tiene el ser humano y que son propias de su naturaleza. Entre ellas se encuentran las de comer más de la cuenta y la de probar la mayor cantidad de alimentos posible. Además, Alexia de la Morena, doctora en Neurociencias Aplicadas y Comportamiento Predictivo, explica que "nuestra mente consumidora es una deselectora de alternativas. Siempre buscamos la opción más interesante y siempre buscamos el coste-oportunidad". "Plant-based": descubre la dieta con los alimentos que protegen la piel frente al sol Pese a que la mayoría de personas piensan que van a 'vencer' al buffet, los expertos aseguran que no se consume tanto como se piensa y que depende mucho del cliente. Quizás haya casos en los que el cliente le gane la partida al buffet, pero esa pérdida económica la recuperan fácilmente con el resto de clientes. En el caso de los hoteles, esto es todavía más complicado, ya que con el paso de los días, las personas van consumiendo menos comida. Entre las técnicas más famosas se encuentra la disposición de los alimentos, que ha sido muy estudiada. Los productos más baratos suelen ocupar la primera fila del buffet, mientras que los más caros están más escondidos. Además, se utilizan platos más pequeños, para dar la sensación de que se consume más. Estas son las personas que deberían eliminar el café de su dieta para no tener problemas de salud Las cucharas con las que se sirven los alimentos son bastante grandes, mientras que las pinzas con las que se cogen productos como las carnes son más pequeñas. En cualquier caso, los buffets siempre tendrán sus ventajas, aunque no se consiga comer lo suficiente como para amortizar los gastos.