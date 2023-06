Estas son las predicciones del horóscopo para este jueves, 29 de junio, de los 12 signos del Zodiaco.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Se avecina un período de importantes discusiones profesionales. Sus puntos de vista no serán compartidos por los demás. Soplarán vientos favorables en el terreno afectivo.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

No será aconsejable implicar a un amigo en sus negocios. No preste oídos a comentarios poco objetivos y que no se ajustan a la verdad. Discrepancias familiares sobre una posible inversión.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Las actividades de grupo se verán favorecidas. No descarte puntos de vista opuestos a los suyos, que pueden ser muy positivos. Sea más asequible y comunicativo con sus amigos.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Su rendimiento en el trabajo estará por debajo de lo habitual. Quizás debiera pasar por alto pequeños detalles e ir derecho al grano. Cumpla lo prometido y no trate de buscar excusas.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Deberá mostrarse más transigente, tanto con sus compañeros de trabajo como con sus familiares. Su tendencia a hacer gastos innecesarios puede llevarle a desequilibrar su presupuesto.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

No se fíe de las palabras y ate bien todos los cabos, ya que alguien podría volverse atrás y dejarle en la estacada. No sea tan puntilloso y frene su deseo de perfeccionismo.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

En lo profesional está a punto de conseguir cotas más altas, pero debe seguir perseverando. Compromisos familiares absorberán su tiempo libre. Por la noche lo pasará en grande.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Hoy será un día de suerte para usted. Las buenas noticias se sucederán, tanto en el plano profesional como en el personal. Relaciones afectivas inmejorables. ¡Enhorabuena!

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Sea más discreto y guárdese de críticas. Su indiscreción le podría acarrear algún pequeño disgusto con sus compañeros de trabajo. En el plano familiar alguien le mostrará su disconformidad.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Estado de ánimo contradictorio, con repercusión negativa para su trabajo a menos que logre concentrarse en lo que hace. Alguien de su intimidad intentará sacarle de sus casillas.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Encontrará dificultades para conseguir acuerdos en temas de negocios. Buen momento para dedicarlo a tareas rutinarias. Por la noche pasará una agradable velada con su pareja.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

El trabajo se presenta agobiante y es posible que deba pedir ayuda. Un amigo se mostrará molesto por su proceder. Por la noche el acento estará puesto en la vida familiar.