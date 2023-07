Muchas familias y amigos mantienen largas discusiones cada fin de semana para saber que cerveza comprar que no decepcione a nadie y su precio sea adecuado para todos los bolsillos. Las latas y botellines de esta bebida no faltan en las piscinas, playas y cenas durante todas las celebraciones que se desarrollan durante el verano.

Para intentar finiquitar de una vez por todas el debate acerca de la mejor cerveza clásica en lata de los supermercados españoles, la Organización de Consumidores y Usuario (OCU) ha realizado un análisis comparativo incluyendo hasta 17 tipos de cervezas Lager (suaves, con un contenido de alcohol de entre un 4,5 y un 5%, y extracto seco inferior al 13%). La calificación final recoge tanto los resultados del laboratorio en aspectos como la composición y la fermentación, como la valoración de su etiquetado y las notas de la cata a ciegas realizada por un panel de jueces expertos con acreditación internacional BJCP (Beer Judge Certification Program). En lo que se refiere a su composición, el análisis advierte que varias cervezas emplean extracto de lúpulo en vez de la flor, lo que implica una pérdida de matices en el sabor y el aroma, lastrando sus valoraciones. Pero quizá lo más llamativo es que solo tres cervezas son 100% malta. El resto incorporan además pequeñas cantidades de otros cereales como el maíz o el arroz, que, si bien es cierto que pueden usarse para abaratar costes, también sirven para que la cerveza tenga determinadas características, por lo que no se ha penalizado. Lo que sí se ha penalizado es la presencia de jarabe de glucosa, que se detectó en una de las cervezas analizadas. La importancia del agua Otros factores que también influyen en la calificación final y que marcan notables diferencias son la elección del agua, las levaduras (y, en consecuencia, la fermentación), el tipo de lúpulo y la proporción de los cereales utilizados. Aspectos que influyen a su vez en la degustación, eso sí, siempre ajustándose a lo que se espera de una Lager clásica, no especial o extra, cervezas estas últimas con más cuerpo, de aspecto y sabor más intensos, y con mayor contenido alcohólico. Las valoraciones de cata, que son las que más peso tienen en la calificación final, también han sido muy distintas según la cerveza, aunque todas las marcas aprueban este examen. En cualquier caso, dos de ellas destacan entre las mejores, como son: Xibeca Suave: Precio: de 0,49 a 0,75 euros/lata. Volumen alcohólico: 4,52%. La cerveza con mejor valoración en la prueba de degustación se caracteriza por su limitado amargor, un cuerpo medio bajo y una alta sensación de gas. Incorpora maíz y arroz en su receta. Mahou Clásica: Precio: de 0,56 a 0,72 euros/lata. Volumen alcohólico: 4,82%. Tienen una buena valoración en la prueba de cata a ciegas: amargor medio, sensación media de gas y poco cuerpo. Añade maíz a la receta. Te puede interesar: 1 La quesería aragonesa O Xortical recoge el premio al mejor queso azul de España 1 Un aceite de Teruel consigue la medalla de oro a nivel internacional El análisis de OCU apunta que las marcas blancas son una alternativa interesante: algunas de ellas también destacan entre las mejores del análisis. Y encima cuestan la mitad que las primeras marcas, que rara vez bajan de los 2 euros el litro. No obstante, antes de adquirir una cerveza, puede aprovecharse la app OCU Market para encontrar los comercios más baratos de la zona para ese producto. Basta con leer el código de barras de la cerveza seleccionada o introducir su denominación.