Las altas temperaturas de los meses de verano provocan algunos cambios en las carreteras españolas. La operación salida propia en los fines de semana, atascos kilométricos y las multas por un uso inapropiado de la ropa o calzado de verano son algunas de las situaciones más vistas durante los meses de julio y agosto. A todo esto hay que sumarle la sanciones por infracciones típicas de los meses de verano y que, según advierte la Dirección General de Tráfico, pueden ascender hasta los 500 euros y la retira de seis puntos.

Todos los meses de verano, los usuarios se repiten las mismas preguntas: ¿pueden multarme por conducir con chanclas? ¿ Y si voy en el coche sin camiseta? Por esta razón, la DGT aprovecha la situación para poder responder a este tipo de dudas a través de las redes sociales.

500 euros y 6 puntos de multa

Una de las preguntas más comunes de los conductores es si las autoridades nos pueden sancionar por fumar mientras conducimos. Actualmente, no existe ninguna normativa que prohíba encender un cigarro y darle uso mientras estamos al volante. No obstante, las distracciones derivadas del mismo sí que pueden ser interpretadas por parte de los agentes de tráfico como una temeridad.

El artículo 3 y 18 del Reglamento General de Circulación no menciona la acción de fumar como una prohibición. La sanción puede depender en gran manera del agente que se encuentre de servicio. Si este ve que estás fumando e interpreta que estás distraído y tener un cigarrillo en la mano supone una limitación, te puede sancionar con hasta 200 euros de multa. En realidad, el aviso que da la DGT es que tirar la colilla por la ventanilla puede "poner en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía, provocar incendios y ensuciar las vías y cunetas". Por esta acción, la multa puede ascender hasta los 500 euros y la retirada de hasta 6 puntos del carnet de conducir.

¿Puedo conducir en chanclas? ¿Y sin camiseta?

La entrada del verano cambia considerablemente la forma de conducir de muchas personas. El calor y las altas temperaturas obligan a los usuarios a tomar medidas impropias y poco inusuales durante el resto del año. Una de estas medidas es conducir sin camiseta. Esta acción puede provocar quemaduras en nuestro cuerpo provocadas por un frenazo brusco que haga que nuestro cinturón del vehículo roce la piel.

Por esto, se nos puede sancionar con una multa de hasta 80 euros. Aunque pueda parecer una cifra no muy alta, puede ascender hasta los 200 euros e incluso tres puntos del carnet si la Guardia Civil considera que es una infracción grave. No obstante, en el caso de las chanclas pasa algo similar a fumar conduciendo. En líneas generales, el Reglamento General de Circulación (RGC) no establece ninguna norma específica sobre el calzado en la conducción, por lo que no es sancionable el hecho de ir al volante con un tipo de calzado concreto, como por ejemplo chanclas.