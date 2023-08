Elegir qué carrera universitaria estudiar es uno de los momentos más importantes de la vida de cualquier estudiante. Esta decisión define gran parte del futuro de la persona, la rama de conocimiento en la que se va a especializar y el oficio que probablemente desarrollará durante gran parte de su vida.

Si bien es cierto que hay estudiantes que lo tienen muy claro, hay otros a los que las dudas les dan vueltas a la cabeza y no saben con certeza qué quieren estudiar. Y es que tomar una decisión tan importante a los 18 años puede conllevar a una confusión que para todos no resulta fácil de solventar.

Para las personas que lo tienen totalmente claro, ya sea por vocación o por simple convencimiento, la decisión es sencilla. Aún así, son muchos los que pasados los cuatro, cinco o seis años que duran las carreras pueden arrepentirse de la decisión que tomaron cuando todavía eran unos adolescentes.

Las carreras con más arrepentidos

Para tomar esta decisión, los jóvenes buscar en páginas webs, preguntas a conocidos y familiares y visualizan vídeos de antiguos alumnos de la carrera y el centro en el que quieren estudiar. Con los exámenes de selectividad a la vuelta de la esquina quizás te estés preguntando qué estudiar y qué opciones son las que provocan más arrepentimiento en sus estudiantes ya egresados.

Los motivos pueden ser diversos. Los estudios pueden no asemejarse a lo que el alumno esperaba, la carrera no tiene un alto porcentaje de inserción laboral cuando se termina el periodo universitario o simplemente no es una carrera hecha para la persona por motivos meramente personales.

El portal de empleo ZipRecruiter realizó un estudio en Estados Unidos en el que encuestó a un total de 1.500 licenciados. Los resultados mostraron que, con diferencia, los estudiantes de Periodismo son los que más se arrepienten con lo que han estudiado. De hecho, un 87% de los periodistas se arrepienten de haber cursado estos estudios.

Entre las razones se pueden encontrar la falta de relación de lo que se estudia con lo que posteriormente se realiza en el trabajo o la falta de oportunidades laborales. En el estudio también destacan otras titulaciones con un alto porcentaje de arrepentidos, como Sociología (72%), Bellas Artes (72%), Comunicación Audiovisual (64%), Marketing (60%), Ciencias Políticas (56%) o las carreras de Biología y Filología con un 52%.

En el otro lado de la balanza se encuentran otras carreras en las que los alumnos quedan muy satisfechos, como las carreras de Informática, Ingeniería, Enfermería, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Psicología o Recursos Humanos.