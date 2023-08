Estas son las predicciones del horóscopo para este lunes 21 de agosto, de los 12 signos del Zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo a 19 abril)

Sus propósitos de poner orden en sus cosas le llevarán más tiempo del previsto. Por la tarde posibilidad de que asista a una fiesta entre amigos, en la que habrá de prestar su colaboración.

Tauro (20 abril a 20 mayo)

Su pareja y usted llegarán a un importante acuerdo sobre temas económicos. Cambiar impresiones con los amigos pondrá una nota de optimismo en su apagado estado de ánimo.

Géminis (21 mayo a 20 junio)

Vida familiar un tanto tumultuosa, pero grata. Un amigo solicitará su ayuda y le hará algunas confidencias que le sorprenderán. En el plano sentimental mejorará el entendimiento.

Cáncer (21 junio a 22 julio)

Vida social en cotas altas, que le dará ocasión de ampliar el círculo de sus amistades. En el plano afectivo muéstrese más transigente. Procure conducir con cuidado.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Hoy verá con claridad el camino a seguir en un asunto profesional y calibrará las cosas en su justa proporción. En los juegos de azar tendrá la suerte de cara, pero sea prudente en sus apuestas.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Hoy se iniciará una racha de suerte para usted en la que todas sus actividades progresarán en gran medida. Una circunstancia imprevista fomentará el acercamiento a un amigo

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Esté alerta porque alguien pondrá mucho interés en conseguir que le facilite un dinero que podría peligrar. En su vida familiar la nota más destacada será el buen entendimiento.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Le saldrá al paso la posibilidad de realizar un viaje que puede resultar fascinante. En el terreno amistoso no se deje llevar por impulsos del momento y piense muy bien lo que diga.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

La vida familiar alcanzará cotas muy altas y le brindará muchos motivos de satisfacción. Gozará de un estado de ánimo plácido y tranquilo, con tendencia a la condescendencia.

Capricornio (22 diciembre a 19 enero)

Un amigo será portador de buenas noticias. No rechace una invitación, pues se presenta con auspicios inmejorables. No posponga una obligación familiar, aunque no le apetezca.

Acuario (20 enero a 18 febrero)

Día variopinto, en el que alternarán momentos de gran actividad con otros de apatía. Hará una elección afortunada para asistir a un espectáculo, aún en contra de la opinión de su pareja.

Piscis (19 febrero a 20 marzo)

Posibilidad de que inicie una actividad que puede repercutir de forma favorable en su economía. La ternura de su pareja aflorará a la superficie y le hará vivir momentos inolvidables