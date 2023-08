El pescador aficionado Francisco Mendoza Clavería sacó del Ebro el pasado viernes un siluro de 2,34 metros de largo y cerca de 80 kilos de peso en el paseo del Prado de Tudela. Según esas cifras sería, quizás, el mayor ejemplar que se haya sacado nunca del Ebro en la ciudad navarra. El propio Mendoza había pescado en abril de 2022 un ejemplar de 2 metros y 10 centímetros. Según explicó pensaba que era un carpin, no demasiado grande, “hasta que me empezó a sacar hilo sin parar y ahí me di cuenta de que tenía algo muy grande y tras una pelea de más de 1 hora conseguí sacarlo del río”. El año pasado se podían ver en El Bocal, junto a la Casa de Compuertas bancos de siluros de hasta 6 u 8 ejemplares juntos.

Relacionadas Decenas de siluros aparecen en el río Ebro en la ciudad de Zaragoza